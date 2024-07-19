ЄС виділив «Укренерго» грант на €100 млн: куди витратять

Європейський Союз виділив «Укренерго» грантові кошти на відновлення та захист

Грантову угоду на 100 млн євро вчора підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та голова Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер.

Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до «Укренерго» кошти спеціальної бюджетної програми ЄС «Ukraine Investment Facility» та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів. Серед них:

Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи. Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання. Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій «Укренерго».

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Зазначається, що цей грант — вже друга фаза цільової програми «Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України». 11 червня, під час Берлінської конференції з відновлення України, «Укренерго» підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.

Від початку повномасштабної війни «Укренерго» вже залучило міжнародної допомоги на 1,5 мільярда євро. Зокрема, 324 мільйони євро були залучені за підтримки KfW.

Нагадаємо, Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

«Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років вперед. Ми будемо зобов’язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування», — розповів голова Укренерго.

Також ми писали, що Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток. Кабінет міністрів України постановив, що НЕК «Укренерго» має спрямувати на виплату дивідендів 90% свого прибутку.

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Джерело: Укренерго