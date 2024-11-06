НЕК «Укренерго» оголосило технічний дефолт і тимчасово припиняє виплати за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році під державну гарантію, починаючи з 9 листопада 2024 року

Це рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» та постанов Кабінету Міністрів України і Міністерства енергетики України, повідомила компанія у пресрелізі.

Метою цього законодавства є забезпечення економічної безпеки країни, стійкості державного та гарантованого боргу, а також виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Тимчасове припинення виплат діятиме до завершення реструктуризації боргу. НЕК «Укренерго» разом із Кабінетом Міністрів працюють над досягненням угоди з власниками облігацій у найближчі місяці.

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Власники облігацій є важливими партнерами НЕК «Укренерго». У 2022 році сторони досягли домовленості про відтермінування виплат за облігаціями, що допомогло компанії стабільно працювати під час війни та зміцнило її фінансову стійкість протягом останніх двох років. Незабаром «Укренерго» планує провести переговори з власниками облігацій, щоб узгодити справедливі й взаємовигідні зміни до умов випуску, спрямовані на забезпечення довготривалої фінансової стабільності компанії.

Компанія вже повідомила партнерів і кредиторів про тимчасове призупинення виплат за зеленими облігаціями сталого розвитку, запевнивши їх у своїй операційній та фінансовій стійкості. «Укренерго» продовжує виконувати свої зобов’язання та передбачені законодавством і статутом операційні функції. Зокрема, основними завданнями компанії залишаються підготовка до зимового періоду, відновлення та зміцнення захисту енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що ЄС виділив «Укренерго» грант на €100 млн. Грантову угоду на 100 млн євро підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та голова Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер.

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