Крах банківської системи вже почався — Кійосакі

Відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі проголосив, що «банківський крах вже почався»

Також він попередив, що крах ринків комерційної нерухомості та облігацій «не за горами».

Ця заява була зроблена у зв’язку з банком First National Bank of Lindsay в Оклахомі, який збанкрутував наприкінці жовтня після того, як регулятори втрутилися, виявивши ознаки шахрайства.

Хоча безпосередню кризу було швидко відвернуто завдяки іншому невеликому кредитору — First Bank & Trust Co. — банкрутство банку вразило вкладників, оскільки стало відомо, що Казначейство США не буде втручатися, щоб запобігти втратам за депозитами, які перевищують встановлений Федеральною корпорацією страхування депозитів (ФКСД) ліміт у $250 000.

Однак існує ймовірність того, що очікувані втрати будуть зменшені, залежно від коштів, отриманих від продажу активів збанкрутілого банку.

На перший погляд, заява Кійосакі про «банківський крах» здається перебільшеною, враховуючи, що банк, який збанкрутував, мав лише один офіс, $10 млн власного капіталу, менше $100 млн депозитів і трохи більше $105 млн активів.

Banking crash has begun. Oklahoma bank shuts its doors. Watch out bonds and commercial real estate markets next to go.

Take care

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 2, 2024