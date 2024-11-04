Крах банківської системи вже почався — Кійосакі

Відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі проголосив, що «банківський крах вже почався»

Також він попередив, що крах ринків комерційної нерухомості та облігацій «не за горами».

Ця заява була зроблена у зв’язку з банком First National Bank of Lindsay в Оклахомі, який збанкрутував наприкінці жовтня після того, як регулятори втрутилися, виявивши ознаки шахрайства.

Хоча безпосередню кризу було швидко відвернуто завдяки іншому невеликому кредитору — First Bank & Trust Co. — банкрутство банку вразило вкладників, оскільки стало відомо, що Казначейство США не буде втручатися, щоб запобігти втратам за депозитами, які перевищують встановлений Федеральною корпорацією страхування депозитів (ФКСД) ліміт у $250 000.

Однак існує ймовірність того, що очікувані втрати будуть зменшені, залежно від коштів, отриманих від продажу активів збанкрутілого банку.

На перший погляд, заява Кійосакі про «банківський крах» здається перебільшеною, враховуючи, що банк, який збанкрутував, мав лише один офіс, $10 млн власного капіталу, менше $100 млн депозитів і трохи більше $105 млн активів.

Banking crash has begun. Oklahoma bank shuts its doors. Watch out bonds and commercial real estate markets next to go. Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 2, 2024

Тим не менш, банкрутство сталося після місяців страху і чуток про те, що американські банківські корпорації можуть бути не такими щасливими, як хотілося б громадськості.

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У липні у звіті Управління контролера грошового обігу зазначалося, що половина перевірених банків мають слабкі засоби захисту від ризиків, причому основне занепокоєння викликають неналежні процедури у випадку помилок співробітників і недостатній рівень кібербезпеки.

Крім того, чутки про неминучу банківську кризу в США ходили роками і стали особливо помітною темою в першій половині 2024 року, коли за відносно короткий проміжок часу збанкрутувало кілька регіональних банків.

Історичні дані свідчать, що кількість щорічних банкрутств суттєво не збільшилася. Наприклад, у 2023 і 2024 роках збанкрутували сім банків, у 2019 і 2020 роках — вісім, а лише у 2017 році — ще вісім. З іншого боку, 2024 рік не був найкращим роком за останнє десятиліття для цих корпорацій, оскільки жоден банк не збанкрутував у 2018, 2021 чи 2022 роках.

Ще одна причина, чому прогнози Кійосакі можна вважати надмірно драматичним, полягає в тому, що автор має репутацію сіяча страху.

Вже більше року відомий інвестор попереджає про неминучу рецесію, гіперінфляцію та інші фінансові катаклізми. Паралельно він просуває свої улюблені інвестиції, головними серед яких є Біткоїн (BTC), золото та срібло.

Проте, незважаючи на попередження про неминучу кризу, які досі були помилковими, Кійосакі врешті-решт матиме рацію — якщо не відбудеться глибоких змін у типовому циклі капіталістичної економіки між «бумами» та «падіннями».

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За матеріалами: Finbold.