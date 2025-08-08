close-btn
Компанія з українським корінням Firefly Aerospace дебютувала на Nasdaq

08.08.2025 13:50
Микола Деркач

Firefly Aerospace, заснована українцем Максимом Поляковим, піднялася більш ніж на 34% під час свого дебюту на Nasdaq у четвер після того, як ціна акцій була встановлена вище очікуваного діапазону

Фото: x.com/Firefly_Space/status

Про це пише CNBC.

Зазначається, що акції компанії закрилися на позначці $60,35, а оцінка злетіла до $8,5 млрд. Спочатку акції відкрилися по $70 під тикером FLY.

Космічні технології набули імпульсу останніми роками, оскільки компанії, такі як SpaceX Ілона Маска, отримують все більше фінансування та урядових контрактів. Firefly стала третьою космічною компанією, що вийшла на біржу цього року після Voyager Technologies та Karman Holdings.

Виробник ракет і місячних посадкових апаратів встановив ціну акцій пізно ввечері у середу на рівні $45, що вище очікуваного діапазону $41-$43, залучивши $868 млн. Раніше цього тижня Firefly підвищила очікуваний діапазон з $35-$39.

Клієнтами Firefly є зростаючий перелік ключових оборонних підрядників, таких як Lockheed Martin і L3Harris, а компанія нещодавно отримала інвестицію у розмірі $50 млн від Northrop Grumman. Минулого місяця Firefly також виграла контракт з NASA на $177 млн.

Читайте також: Стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025

«Все залежить від виконання… Ми зосереджені на вдосконаленні наших ракет Alpha, оскільки існує великий попит на запуск окремих вантажів масою одну тонну для потреб національної безпеки, комерційних завдань, а також тестування гіперзвукових ракет», — сказав генеральний директор Джейсон Кім в ефірі CNBC «Squawk Box» у четвер.

Раніше цього року місячний посадковий апарат Firefly Blue Ghost успішно здійснив посадку на Місяць у місії, фінансованій NASA. Firefly також широко відома своєю ракетою Alpha і повідомила в документі для IPO, що на кінець березня її портфель замовлень становив близько $1,1 млрд.

У своєму звіті для IPO Firefly повідомила, що доходи за останній квартал зросли в шість разів — до $55,9 млн із $8,3 млн. Проте компанія зафіксувала чистий збиток приблизно $60,1 млн, що більше за $52,8 млн за аналогічний період минулого року.

Окрім космосу, ринок технологічних IPO почав оживати цього року після тривалого затишшя через високу інфляцію та зростання процентних ставок. Також компанії Figma, Circle і CoreWeave дебютували у 2025 році і побачили зростання своїх акцій.

Оборонна та аерокосмічна приватна інвестиційна компанія AE Industrial Partners володіє понад 41% акцій Firefly і контролює компанію. З дев’яти членів ради директорів Firefly п’ятеро працюють у цій компанії. За даними сайту, AE управляє активами на суму $6,4 млрд.

