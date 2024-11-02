Роберт Кійосакі пояснив свою прихильність до Біткоїна

Відомий інвестор і популярний автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі, як відомо, віддає перевагу певному набору активів перед більшістю інших інвестицій

Хоча три з них — золото, срібло і Біткоїн (BTC) — зазвичай згадуються найчастіше, Кійосакі також займається Solana (SOL), великою рогатою худобою вагю і нерухомістю.

У дописі X, опублікованому 30 жовтня, автор знайшов час, щоб запропонувати просте пояснення, чому йому подобається — або, як він висловився, він любить — один з них: Біткоїн.

Він позиціонував пояснення як просту дихотомію — володіння BTC робить його багатшим, в той час як зберігання його багатства в більш традиційній валюті, такій як долар, робить його біднішим.

Як виявилося, простота пояснення є досить доречною. Інвестиція в $1000, зроблена в Біткоїн п’ять років тому, зараз коштує $7865 — це майже $7000 прибутку.

Згідно з даними, отриманими з інфляційного калькулятора Бюро трудової статистики, якби ви поклали $1000 в американській валюті в скарбничку в той самий час, то їхня вартість знецінилася б.

Зокрема, щоб відповідати купівельній спроможності $1000 у 2019 році, потрібно було б мати $1225,20.

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Втім, простота відповіді також може бути дещо двоїстою. Наприклад, ті ж самі інвестиції в Біткоїн, виміряні два роки тому, подорожчали б, але на значно меншу суму в $1000.

З іншого боку, інвестиція в $1000, зроблена в березні 2024 року, втратила б частину своєї вартості до 31 жовтня. 13 березня Біткоїн досягнув історичного максимуму (ATH), трохи не дотягнувши до $73 100, але уже в кінці жовтня торгується на рівні $72 288.

Слід сказати, що це скоріше аргумент на користь інвестування як такого, а не специфічний для Біткоїна.

Наприклад, якби інвестиція в S&P 500, зроблена в той самий час п’ять років тому, у 2019 році зросла б з $1000 до майже $2000, що, звісно, менше, ніж інвестиція в BTC.

З іншого боку, якби трейдер обрав інший актив, наприклад, акції напівпровідникового гіганта Nvidia, його $1000 зросли б до понад $27 000 до жовтня 2024 року — значно більше, ніж Біткоїн.

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи. На думку Кійосакі, існує гостра потреба у вивченні механізмів подолання труднощів у той час, коли всі покоління відчувають на собі тягар зростаючих витрат.

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За матеріалами: Finbold.