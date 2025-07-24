close-btn
PaySpaceMagazine

Bolt запускає в Україні функцію підписки Bolt Plus

24.07.2025 13:00
Ольга Деркач

Тепер українські користувачі сервісу Bolt зможуть оформити підписку Bolt Plus — це щомісячний пакет послуг вартістю 199 грн, який відкриває доступ до ексклюзивних переваг для замовлення поїздок та доставки їжі

Bolt запускає в Україні функцію підписки Bolt Plus

Bolt запускає в Україні функцію підписки Bolt Plus Фото: unsplash.com

У Bolt Food підписники можуть оформлювати замовлення з ресторанів-партнерів без оплати доставки, якщо сума становить від 249 гривень. У цьому випадку сервіс покриває вартість доставки до 100 гривень, а кількість таких замовлень не обмежується. Крім того, ці замовлення обробляються швидше за інші, йдеться в пресрелізі.

Для користувачів сервісу поїздок передбачено кешбек до 10% на кожну поїздку — він зараховується на Bolt Баланс і може бути використаний у майбутньому. Також підписка включає три безкоштовні скасування поїздки на місяць і пріоритетне призначення автомобіля.

«Ми запускаємо Bolt Plus, щоб зробити наші сервіси ще зручнішими та вигіднішими для українських користувачів. Ця підписка — це не просто новий формат взаємодії з платформою, це про щоденну економію часу і коштів, про більшу гнучкість і комфорт. Ми бачимо, як активно українці користуються як поїздками, так і доставкою їжі, і хочемо, щоб вони отримували більше за менші гроші. Bolt Plus — це логічний крок до розвитку цілісної екосистеми послуг, яка об’єднує щоденні потреби в одному рішенні. Ми віримо, що нова підписка стане корисним інструментом для наших клієнтів у великих містах і менших громадах по всій Україні», — зазначає В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.

Цікаве по темі: Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів

У застосунку Bolt всі ресторани, що беруть участь у програмі Bolt Plus, позначені спеціальним символом «+». Перший місяць підписки доступний безкоштовно, а з другого місяця її вартість становитиме 199 грн.

Bolt надає послуги перевезень у 41 місті України, а доставка їжі Bolt Food наразі працює у 35 містах. Підписка Bolt Plus є дійсною в усіх містах, де працює платформа.

Послугами сервісу Bolt користуються понад 200 мільйонів клієнтів у більш ніж 50 країнах Європи та Африки (понад 600 міст). Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інвесторів охоплює FOMO, сигналізуючи про майбутні ризики

Microsoft додав низку нових функцій у Windows 11

PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри 22.07.2025

Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри
Мережа EVA запускає новий формат магазинів 22.07.2025

Мережа EVA запускає новий формат магазинів
В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі 22.07.2025

В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі
Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка 21.07.2025

Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка
Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот 21.07.2025

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот
Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко 21.07.2025

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  14:50

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

 Сьогодні  14:01

Ціна XRP різко впала на 10%: причини

 Сьогодні  13:00

Bolt запускає в Україні функцію підписки Bolt Plus

 Сьогодні  11:00

Інвесторів охоплює FOMO, сигналізуючи про майбутні ризики

 Сьогодні  10:00

Київстар подав заявку на купівлю Tabletki.ua: це вже третя спроба

 23.07.2025  20:40

Microsoft додав низку нових функцій у Windows 11

 23.07.2025  19:50

Активність китів Ethereum різко зросла: обсяг переказів перевищив $100 млрд

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber