Bolt запускає в Україні функцію підписки Bolt Plus

Тепер українські користувачі сервісу Bolt зможуть оформити підписку Bolt Plus — це щомісячний пакет послуг вартістю 199 грн, який відкриває доступ до ексклюзивних переваг для замовлення поїздок та доставки їжі

У Bolt Food підписники можуть оформлювати замовлення з ресторанів-партнерів без оплати доставки, якщо сума становить від 249 гривень. У цьому випадку сервіс покриває вартість доставки до 100 гривень, а кількість таких замовлень не обмежується. Крім того, ці замовлення обробляються швидше за інші, йдеться в пресрелізі.

Для користувачів сервісу поїздок передбачено кешбек до 10% на кожну поїздку — він зараховується на Bolt Баланс і може бути використаний у майбутньому. Також підписка включає три безкоштовні скасування поїздки на місяць і пріоритетне призначення автомобіля.

«Ми запускаємо Bolt Plus, щоб зробити наші сервіси ще зручнішими та вигіднішими для українських користувачів. Ця підписка — це не просто новий формат взаємодії з платформою, це про щоденну економію часу і коштів, про більшу гнучкість і комфорт. Ми бачимо, як активно українці користуються як поїздками, так і доставкою їжі, і хочемо, щоб вони отримували більше за менші гроші. Bolt Plus — це логічний крок до розвитку цілісної екосистеми послуг, яка об’єднує щоденні потреби в одному рішенні. Ми віримо, що нова підписка стане корисним інструментом для наших клієнтів у великих містах і менших громадах по всій Україні», — зазначає В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.

Цікаве по темі: Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів

У застосунку Bolt всі ресторани, що беруть участь у програмі Bolt Plus, позначені спеціальним символом «+». Перший місяць підписки доступний безкоштовно, а з другого місяця її вартість становитиме 199 грн.

Bolt надає послуги перевезень у 41 місті України, а доставка їжі Bolt Food наразі працює у 35 містах. Підписка Bolt Plus є дійсною в усіх містах, де працює платформа.

Послугами сервісу Bolt користуються понад 200 мільйонів клієнтів у більш ніж 50 країнах Європи та Африки (понад 600 міст). Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інвесторів охоплює FOMO, сигналізуючи про майбутні ризики

Microsoft додав низку нових функцій у Windows 11

PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями