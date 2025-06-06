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Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів

06.06.2025 20:20
Ольга Деркач
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Компанія Uber Technologies розмірковує над впровадженням стейблкоїнів як засобу для переказу коштів між країнами

Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів

Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів Фото: unsplash.com

Як розповів CEO Uber Дара Хосровшахі стейблкоїни приваблюють глобальні компанії, оскільки дозволяють знизити витрати на перекази.

«Це справді дуже цікаво для нас, і ми обов’язково розглянемо таку можливість», — зазначив він.

Стейблкоїни можуть допомогти вирішити проблеми з часом розрахунків, вартістю переказів та доступом до долара, які часто виникають при міжнародних трансакціях.

На відміну від традиційних міжнародних переказів, які можуть тривати до п’яти робочих днів і включати кілька посередників, кожен з яких стягує свою комісію, стейблкоїни дозволяють здійснювати перекази зі швидкістю інтернету й без зайвих витрат. Вартість розрахунків може знизитися з $30 за банківський переказ до менше ніж одного долара.

Ще в травні з’являлися повідомлення про те, що Meta також вивчає можливість використання стейблкоїнів для міжнародних виплат і веде перемовини з криптокомпаніями.

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Мета — забезпечити транзакції без комісій, які характерні для банківських переказів або інших платіжних інструментів.
Одним із потенційних сценаріїв використання стейблкоїнів є мікроплатежі творцям контенту в різних регіонах.

Ще раніше повідомлялося, що банки та фінтех-компанії також бачать у стейблкоїнах потужний інструмент для трансформації міжнародних переказів. Найбільші гравці активно працюють над запуском власних стейблкоїнів, прогнозуючи, що криптовалюти радикально змінять глобальний платіжний ландшафт.

Яскравим прикладом є емітент стейбьлкоїна USDC Circle. Після виходу на біржу, 5 червня акції Circle Internet Financial стрімко зросли в ціні на Нью-Йоркській фондовій біржі. Попри стартову ціну розміщення в $31 за акцію, торги відкрилися на рівні $69,50, а закрилися вже на позначці $83,23.

«Наша трансформація у публічну компанію — це важлива віха. Світ готовий перейти на фінансову систему інтернету», — написав співзасновник і CEO Circle Джеремі Аллер у соцмережі X.

У травні компанія оголосила про запуск мережі Circle Payments Network (CPN), яка дозволяє здійснювати міжнародні перекази за допомогою стейблкоїнів. Її мета — зробити такі перекази масовим та зручним рішенням для бізнесу й користувачів.

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Джерело: PYMNTS.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнологіїUber
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