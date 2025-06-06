Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів

Компанія Uber Technologies розмірковує над впровадженням стейблкоїнів як засобу для переказу коштів між країнами

Як розповів CEO Uber Дара Хосровшахі стейблкоїни приваблюють глобальні компанії, оскільки дозволяють знизити витрати на перекази.

«Це справді дуже цікаво для нас, і ми обов’язково розглянемо таку можливість», — зазначив він.

Стейблкоїни можуть допомогти вирішити проблеми з часом розрахунків, вартістю переказів та доступом до долара, які часто виникають при міжнародних трансакціях.

На відміну від традиційних міжнародних переказів, які можуть тривати до п’яти робочих днів і включати кілька посередників, кожен з яких стягує свою комісію, стейблкоїни дозволяють здійснювати перекази зі швидкістю інтернету й без зайвих витрат. Вартість розрахунків може знизитися з $30 за банківський переказ до менше ніж одного долара.

Ще в травні з’являлися повідомлення про те, що Meta також вивчає можливість використання стейблкоїнів для міжнародних виплат і веде перемовини з криптокомпаніями.

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Мета — забезпечити транзакції без комісій, які характерні для банківських переказів або інших платіжних інструментів.

Одним із потенційних сценаріїв використання стейблкоїнів є мікроплатежі творцям контенту в різних регіонах.

Ще раніше повідомлялося, що банки та фінтех-компанії також бачать у стейблкоїнах потужний інструмент для трансформації міжнародних переказів. Найбільші гравці активно працюють над запуском власних стейблкоїнів, прогнозуючи, що криптовалюти радикально змінять глобальний платіжний ландшафт.

Яскравим прикладом є емітент стейбьлкоїна USDC Circle. Після виходу на біржу, 5 червня акції Circle Internet Financial стрімко зросли в ціні на Нью-Йоркській фондовій біржі. Попри стартову ціну розміщення в $31 за акцію, торги відкрилися на рівні $69,50, а закрилися вже на позначці $83,23.

«Наша трансформація у публічну компанію — це важлива віха. Світ готовий перейти на фінансову систему інтернету», — написав співзасновник і CEO Circle Джеремі Аллер у соцмережі X.

У травні компанія оголосила про запуск мережі Circle Payments Network (CPN), яка дозволяє здійснювати міжнародні перекази за допомогою стейблкоїнів. Її мета — зробити такі перекази масовим та зручним рішенням для бізнесу й користувачів.

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Джерело: PYMNTS.