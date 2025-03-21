ЄЦБ розглядає цифрове євро як захист від іноземних стейблкоїнів

За словами головного економіста Європейського центрального банку (ЄЦБ) Філіпа Лейна, Європа потребує цифрової валюти, щоб захиститися від загроз з боку нових форм грошей, таких як стейблкоїни, і зменшити залежність від американських платіжних систем на тлі підвищеної політичної напруженості

«Цифрове євро обмежить ймовірність того, що стейблкоїни в іноземній валюті закріпляться в якості засобу обміну в єврозоні, — заявив Лейн. — Цифрове євро — це не просто забезпечення адаптації нашої грошової системи до цифрової епохи. Йдеться про те, щоб Європа контролювала свою монетарну і фінансову долю на тлі зростаючої геополітичної фрагментації».

Інтерес європейців до ринку стейблкоїнів, який в переважній більшості прив’язаний до долара, стрімко зростає, наголосив Лейн. Він також підкреслив поточну залежність від американських провайдерів платіжних карток Visa і Mastercard, а також технологічних компаній, включаючи PayPal, Apple і Google.

ЄЦБ запустив свій проєкт цифрового євро в 2021 році і до жовтня має завершити підготовчий етап, щоб закласти основи для потенційного випуску. Однак, щоб зробити цифровий аналог готівки реальністю, чиновники чекають на законодавство Європейського Союзу, розробка якого зайшла в глухий кут.

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Раніше президент Крістін Лагард заявила законодавцям у Брюсселі, що континент повинен прискорити прогрес у створенні роздрібного та оптового цифрового євро, що сприятиме зміцненню суверенітету і зменшенню вразливості.

Президент США Дональд Трамп турбує європейських політиків не тільки своїми тарифними погрозами і спробами укласти мирну угоду щодо України, а й просуванням забезпечених доларом стейблкоїнів по всьому світу в рамках більш широкої криптостратегії.

Член Ради керуючих ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гальгау попередив, що США ризикують спричинити наступну фінансову кризу через свою підтримку криптовалют і небанківських фінансів.

На цьому тлі Лейн сказав, що цифрове євро може подолати постійну фрагментацію роздрібних платежів в Європі, а також послужити каталізатором для співпраці між банками і постачальниками платіжних послуг.

«Цифрова валюта центрального банку є особливо вагомим аргументом для валютного союзу, особливо в контексті фрагментованої і залежної від зовнішніх чинників платіжної системи», — сказав він.

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Джерело: Bloomberg.