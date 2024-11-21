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Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ

21.11.2024 18:50
Ольга Деркач
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив про «бульбашку» в акціях, пов’язаних зі штучним інтелектом (ШІ), яка може різко лопнути, якщо райдужні очікування інвесторів не виправдаються

Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ

Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ Фото: freepik.com

Попередження стало частиною дворічного Огляду фінансової стабільності ЄЦБ, що виходить двічі на рік і містить перелік ризиків, починаючи від воєн і тарифів і закінчуючи тріщинами в банківській системі.

Центральний банк 20 країн, що використовують євро, зазначив, що фондовий ринок, особливо в США, стає все більш залежним від кількох компаній, які вважаються бенефіціарами буму штучного інтелекту.

«Така концентрація серед кількох великих компаній викликає занепокоєння щодо можливості виникнення «бульбашки» цін на активи, пов’язаної зі штучним інтелектом, — заявили в ЄЦБ. — Крім того, в контексті глибоко інтегрованих світових фондових ринків це вказує на ризик несприятливих глобальних наслідків, якщо очікування щодо прибутків цих компаній не виправдаються».

ЄЦБ зазначив, що інвестори вимагають невеликої премії за володіння акціями та облігаціями. Водночас інвестиційні фонди зменшили свої резерви готівкових коштів, що може свідчити про підвищений апетит до ризику.

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«Враховуючи відносно низькі запаси ліквідних активів та значні невідповідності ліквідності в деяких типах відкритих інвестиційних фондів, дефіцит грошових коштів може призвести до вимушеного продажу активів, що може посилити коригування цін на активи в бік їх зниження», — сказали в ЄЦБ.

Серед інших ризиків ЄЦБ відзначив вразливість єврозони до більшої фрагментації торгівлі — ключове джерело занепокоєння для політиків та інвесторів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Новообраний президент зробив тарифи ключовим елементом своєї передвиборчої кампанії, і кілька політиків ЄЦБ заявили, що ці заходи, якщо вони будуть реалізовані, зашкодять зростанню в єврозоні.

ЄЦБ також зазначив, що уряди країн єврозони, зокрема Італії та Франції, будуть запозичувати під значно вищі відсоткові ставки протягом наступного десятиліття, що посилює потребу у виваженій фіскальній політиці.

Нагадаємо, що ЄЦБ вперше в історії оштрафує банки за кліматичні провали. ЄЦБ має намір зробити безпрецедентний крок і накласти штрафи на кілька банків за їхню тривалу нездатність вирішувати проблеми, пов’язані з впливом зміни клімату.

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За матеріалами: Reuters.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниШтучний інтелект
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