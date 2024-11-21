close-btn
PaySpaceMagazine

Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації

21.11.2024 14:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Аналітики Wedbush зазначають, що шлях Nvidia до того, щоб стати першою компанією з ринковою оцінкою в $4 трлн, вже почався

Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації

Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації Фото: freepik.com

Аналітики Wedbush відзначають, що Nvidia — єдина компанія, капітальні витрати якої на штучний інтелект (ШІ) в найближчі роки перевищать $1 трлн, а її графічні процесори — «нова нафта і золото в цьому світі».

«Ми вважаємо, що шлях до ринкової капіталізації в $4 трлн і вище до 2025 року починається вже сьогодні», — зазначають аналітики на чолі з Деніелом Айвзом.

Вони прогнозують, що Nvidia досягне ще одного зростання доходу на $2 млрд у третьому кварталі, поряд із сильним прогнозом на майбутнє, що, на їхню думку, є ключовим фактором для довіри інвесторів.

Wedbush також підкреслює, що виробництво і попит на чіпи Nvidia Blackwell залишаються високими, і інвестиційний банк очікує «дуже бичачих» коментарів від генерального директора Дженсена Хуана.

Цікаве по темі: NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків

«Blackwell представляє наступний рубіж для Nvidia і загальної революції ШІ, і ми вважаємо, що ринок все ще недооцінює криву попиту протягом наступних 12-18 місяців і далі», — йдеться в записці аналітиків.

Крім того, нещодавні результати хмарних ШІ від таких компаній, як Microsoft, Amazon і Google, підкріплюють «бичачий» прогноз.

Загалом, Айвз та його команда стверджують, що для акцій технологічних компаній, включаючи Nvidia, склалися сприятливі умови для збереження динаміки до 2025 року, посилаючись на очікування м’якої посадки макроекономіки, початок циклу зниження ставок Федеральної резервної системи та послаблення регуляторного тиску за потенційної адміністрації Трампа.

Вони розглядають ШІ як трансформаційний інвестиційний цикл, який все ще перебуває на ранніх стадіях, але готовий змінити технологічний сектор у найближчі роки.

Раніше ми писали, чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році. За останні два роки акції Nvidia стабільно зростали, приносячи інвесторам високі доходи. Хороші цьогорічні показники діяльності компанії вказують на те, що цей тренд продовжиться і у майбутньому.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ

У яких банках українці зберігають найбільше грошей — дані НБУ

Ілон Маск представив сміливий план DOGE US Workforce: подробиці

За матеріалами: Investing.

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовини
google news
Новини по темі
Українську IT-компанію визнали лідером ШІ-послуг 21.11.2024

Українську IT-компанію визнали лідером ШІ-послуг
ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay 21.11.2024

ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay
3 українські команди увійшли до 40 найкращих на хакатоні NASA 21.11.2024

3 українські команди увійшли до 40 найкращих на хакатоні NASA
НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків 21.11.2024

НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків
Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам'ять 20.11.2024

Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам'ять
Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки 20.11.2024

Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки
Вибір редакції
Всі
10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
ТОП статей 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року

 Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
ТОП статей 21.11.2024

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
Останні новини
Сьогодні  19:40

Українську IT-компанію визнали лідером ШІ-послуг

 Сьогодні  18:50

Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ

 Сьогодні  18:00

На торги виставлено активи банку Фінанси та Кредит

 Сьогодні  17:10

Трамп може створити першу в історії Білого дому криптопосаду — Bloomberg

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay

 Сьогодні  15:30

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $1 млрд до кінця року

 Сьогодні  14:40

Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber