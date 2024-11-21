Аналітики назвали компанію, яка першою досягне $4 трлн капіталізації

Аналітики Wedbush зазначають, що шлях Nvidia до того, щоб стати першою компанією з ринковою оцінкою в $4 трлн, вже почався

Аналітики Wedbush відзначають, що Nvidia — єдина компанія, капітальні витрати якої на штучний інтелект (ШІ) в найближчі роки перевищать $1 трлн, а її графічні процесори — «нова нафта і золото в цьому світі».

«Ми вважаємо, що шлях до ринкової капіталізації в $4 трлн і вище до 2025 року починається вже сьогодні», — зазначають аналітики на чолі з Деніелом Айвзом.

Вони прогнозують, що Nvidia досягне ще одного зростання доходу на $2 млрд у третьому кварталі, поряд із сильним прогнозом на майбутнє, що, на їхню думку, є ключовим фактором для довіри інвесторів.

Wedbush також підкреслює, що виробництво і попит на чіпи Nvidia Blackwell залишаються високими, і інвестиційний банк очікує «дуже бичачих» коментарів від генерального директора Дженсена Хуана.

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«Blackwell представляє наступний рубіж для Nvidia і загальної революції ШІ, і ми вважаємо, що ринок все ще недооцінює криву попиту протягом наступних 12-18 місяців і далі», — йдеться в записці аналітиків.

Крім того, нещодавні результати хмарних ШІ від таких компаній, як Microsoft, Amazon і Google, підкріплюють «бичачий» прогноз.

Загалом, Айвз та його команда стверджують, що для акцій технологічних компаній, включаючи Nvidia, склалися сприятливі умови для збереження динаміки до 2025 року, посилаючись на очікування м’якої посадки макроекономіки, початок циклу зниження ставок Федеральної резервної системи та послаблення регуляторного тиску за потенційної адміністрації Трампа.

Вони розглядають ШІ як трансформаційний інвестиційний цикл, який все ще перебуває на ранніх стадіях, але готовий змінити технологічний сектор у найближчі роки.

Раніше ми писали, чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році. За останні два роки акції Nvidia стабільно зростали, приносячи інвесторам високі доходи. Хороші цьогорічні показники діяльності компанії вказують на те, що цей тренд продовжиться і у майбутньому.

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За матеріалами: Investing.