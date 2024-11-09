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Чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році

09.11.2024 13:00
Ольга Деркач
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За останні два роки акції Nvidia стабільно зростали, приносячи інвесторам високі доходи. Хороші цьогорічні показники діяльності компанії вказують на те, що цей тренд продовжиться і у майбутньому

Чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році

Чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році Фото: nvidianews.nvidia.com

Хоча акції Nvidia втратили імпульс (після дроблення 10 червня), нещодавні торги показали, що вони відновили зростання. Станом на 7 листопада вони торгувалися на рівні $145,61, до 9 листопада ціна вже становила $147,63. З початку року акції зросли на 202,30%, а перемога Дональда Трампа на президентських виборах дозволила їм піднятися ще вище.

Nvidia

Nvidia Фото: google.com/finance

Чому акції Nvidia варті уваги та чи є ризики

Аналізуючи історичну динаміку зміни вартості NVDA можна стверджувати, що це надійна інвестиція як для досвідчених експертів, так і для новачків.

Попри загальний оптимізм деякі аналітики все ж висловлюють думку, що у 2025 році компанія може уповільнити своє зростання. Окрім ймовірної корекції ринку (сьогодні акції багатьох компаній вважаються переоціненими), бренд може зазнати певних негативних наслідків, якщо політика Трампа порушить глобальні ланцюги постачання.

Наприклад, Ден Айвз з Wedbush, незадовго до виборів висловив думку, що такі компанії, як Nvidia, Tesla (NASDAQ: TSLA) та Apple (NASDAQ: AAPL) можуть постраждати, якщо переможе кандидат від республіканців, саме через небезпеку торгової війни, спричиненої тарифною політикою.

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З іншого боку, Айвз може також переглянути свою думку, щоб знайти позитивні сторони президентства Трампа для NVDA — так само, як він це зробив для Tesla.

Щось подібне до такого аналізу вже запропонував Goldman Sachs (NYSE: GS). Банківський гігант підтвердив рекомендацію купувати акції Nvidia і підтвердив 12-місячну цінову мету в $150. Однак у компанії також попередили про потенційні перешкоди через можливе зниження витрат на штучний інтелект (ШІ), попиту на ігрові комп’ютери, а також перебої у торгівлі або ланцюжках постачання.

Думки експертів з Волл-стріт

Переважна більшість експертів з Волл-стріт налаштовані дуже оптимістично щодо технологічного гіганта. Зокрема, згідно з даними TradingView від 7 листопада, 51 аналітик рекомендує акції NVDA як «сильну покупку», а 9 — просто як «покупку».

Варто наголосити, що серед експертів немає рекомендацій щодо продажу, а нейтрально налаштованих щодо акцій Nvidia лише 5 експертів.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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