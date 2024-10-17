Дроблення акцій: Як це працює і чому це важливо для інвесторів

Дроблення може стати потужним інструментом для стимулювання ліквідності та залучення нових інвесторів, особливо у випадках, коли ціна акцій зросла до рівня, який робить їх менш доступними для широкого кола покупців. У цій статті ми розглянемо, як саме працює дроблення акцій і чому це має значення для інвесторів та компаній

Дроблення акцій — це одна з найпоширеніших фінансових практик на фондовому ринку, яка викликає інтерес як у новачків, так і у досвідчених інвесторів. Воно дає можливість компаніям підтримувати свою привабливість на ринку, роблячи акції доступнішими, без зміни загальної вартості компанії.

Якщо ви тільки починаєте вивчати дроблення акцій, то, можливо, чули деякі аналогії з пирогом. Незалежно від того, чи розрізаєте ви його на чотири або вісім шматків (або розрізаєте на 24 шматочки), це все одно той самий пиріг.

Компанія може розділити свої акції у співвідношенні 2:1, 4:1 або навіть 10:1. Кількість акцій збільшується, але ціна за акцію пропорційно знижується, тому в підсумку загальна вартість компанії залишається однаковою до і після дроблення.

Що таке дроблення акцій

Дроблення акцій — це рішення компанії створити більше акцій шляхом поділу наявних акцій на кілька нових. Вартість загальної кількості акцій — ринкова капіталізація компанії — залишається незмінною, просто їх стає більше.

Ось дуже простий приклад:

Компанія має 10 акцій вартістю $10 кожна, загальна вартість яких становить $100.

Компанія вирішує провести дроблення за принципом «дві за одну».

Тепер є 20 акцій, які торгуються по $5 за штуку. Загальна вартість всіх акцій все ще становить $100.

Це досить просто. Але коли ви подивитеся на причини дроблення акцій, то побачите, що все може бути набагато складніше. Акції, по суті, оцінюються на основі сьогоднішніх фундаментальних показників плюс очікування щодо завтрашніх фундаментальних показників. Саме ця друга частина може вплинути на вартість компанії під час та після спліту.

Чому компанії проводять дроблення акцій

Дроблення акцій є ефективним фінансовим інструментом, який компанії використовують для досягнення ряду цілей на фондовому ринку. Основні причини проведення дроблення акцій включають:

Доступність. Нижча ціна акцій полегшує їх придбання, особливо для дрібних інвесторів. Сюди входять інвестори, які люблять використовувати опціонні контракти для управління ризиками та потенційним доходом від акцій, якими вони володіють; стандартний розмір контракту на 100 акцій робить дорожчі акції недосяжними для деяких трейдерів опціонами.

Нижча ціна акцій полегшує їх придбання, особливо для дрібних інвесторів. Сюди входять інвестори, які люблять використовувати опціонні контракти для управління ризиками та потенційним доходом від акцій, якими вони володіють; стандартний розмір контракту на 100 акцій робить дорожчі акції недосяжними для деяких трейдерів опціонами. Включення в індекс. Деякі фондові індекси, зокрема промисловий індекс Доу-Джонса, є ціново-зваженими, тобто компанія, яка бажає приєднатися до індексу, повинна мати (серед інших критеріїв) ціну, яка потрапляє в певний діапазон.

Деякі фондові індекси, зокрема промисловий індекс Доу-Джонса, є ціново-зваженими, тобто компанія, яка бажає приєднатися до індексу, повинна мати (серед інших критеріїв) ціну, яка потрапляє в певний діапазон. Підвищення ліквідності. Збільшення кількості акцій після дроблення може значно підвищити ліквідність на ринку. Коли більше інвесторів можуть купувати та продавати акції, це сприяє зростанню торгівельної активності. Ліквідність дозволяє швидше та легше проводити операції з акціями, що є вигідним для всіх учасників ринку.

Збільшення кількості акцій після дроблення може значно підвищити ліквідність на ринку. Коли більше інвесторів можуть купувати та продавати акції, це сприяє зростанню торгівельної активності. Ліквідність дозволяє швидше та легше проводити операції з акціями, що є вигідним для всіх учасників ринку. Сигнал про впевненість компанії. Компанії, які проводять дроблення акцій, подають сигнал ринку про свою стабільність та оптимістичні очікування щодо майбутнього. Дроблення акцій зазвичай проводиться, коли компанія добре розвивається, і це може бути сприйнято інвесторами як позитивний знак.

За приклад візьмемо дроблення акцій Amazon (AMZN) у співвідношенні 20 до 1 у 2022 році. До дроблення одна акція коштувала інвестору близько $2 785. Після дроблення ціна кожної акції становила близько $139. Це досить доступно. І, як наслідок, у день дроблення акції зросли більш ніж на 4%.

Воррен Баффет, Berkshire Hathaway та дроблення акцій

Не всі компанії вважають, що дроблення акцій — це хороша ідея. Візьмемо Berkshire Hathaway (BRK-A) — холдингову компанію легендарного інвестора Воррена Баффета та його управлінської команди. Наразі одна акція коштує близько $700 000. Це значно вище вартості пересічного американського будинку. До речі, цього року ринкова вартість Berkshire Hathaway Баффета вперше перевищила $1 трлн.

Чому Баффет і його команда не розділили акції Berkshire? Він вважає, що акції повинні відображати вартість, яку компанія накопичила з часом. З огляду на це, Berkshire котирує окремий клас акцій «B» (BRK-B), який станом на зараз торгується за ціною близько $465 за акцію. Акції класу «В» можуть бути розділені (і фактично були розділені у співвідношенні 50:1 ще у 2010 році), вони мають набагато менше права голосу, ніж акції класу «А», але вони є набагато доступнішими.

Чи сприяє дроблення акцій зростанню прибутковості

Згідно з дослідженням Колумбійського університету, дроблення акцій має тенденцію генерувати «аномальні прибутки». А оскільки фундаментальні показники компанії самі по собі не змінюються, можливо, в цьому є щось від «сигнального ефекту». Як наслідок, ці компанії бачать зростання майбутніх прибутків протягом двох років після дроблення акцій.

Іншими словами, історична послідовність свідчить на користь спліту акцій, але пам’ятайте, що, зрештою, довгострокові фундаментальні показники компанії — це те, що в кінцевому підсумку підтверджує або спростовує ціну її акцій, незалежно від того, чи вирішила вона дробити свої акції. Про фундаментальний аналіз та те, як він може допомогти визначити вартість акцій, читайте в нашій статті.

Чи є дроблення акцій корисним для інвесторів

Історично склалося так, що після дроблення акцій, як правило, слідують «бичачі» результати, часто у вигляді вищих очікувань щодо прибутків, а іноді й зростання показників. Але не варто сприймати це як належне — у світі біржової торгівлі немає нічого достеменно відомого наперед.

Деякі активні трейдери купували акції за кілька тижнів до дроблення і продавали їх за кілька днів до самого дроблення. Колись це спрацьовувало, але в наші дні, схоже, достатньо трейдерів зрозуміли цю гру, що робить її менш надійною (і прибутковою). Те, що колись було пророцтвом, що самоздійснюється, зараз є просто застарілою тактикою, яка, можливо, не варта вашого часу, зусиль і ризику.

З усім тим, якщо поділ може вплинути на включення (або виключення) компанії з індексу, то тут можуть бути певні можливості. Як мінімум, на це варто звернути увагу.

Які найпоширеніші співвідношення дроблення акцій

Дроблення акцій зазвичай виражається в коефіцієнтах, які показують, скільки нових акцій акціонер отримає за кожну акцію, якою він володіє. Ось деякі з найпоширеніших співвідношень, що використовуються при дробленні акцій:

Спліт 2 за 1 : Акціонери отримують дві акції за кожну акцію, якою вони володіють. Це фактично вдвічі зменшує ціну за акцію.

: Акціонери отримують дві акції за кожну акцію, якою вони володіють. Це фактично вдвічі зменшує ціну за акцію. Спліт 3 за 1: Акціонери отримують три акції за кожну акцію, якою вони володіють. Це знижує ціну за акцію до третини її початкової вартості.

Акціонери отримують три акції за кожну акцію, якою вони володіють. Це знижує ціну за акцію до третини її початкової вартості. Спліт 4 за 1 : Акціонери отримують чотири акції за кожну акцію, якою вони володіють. Це знижує ціну за акцію до чверті її початкової вартості.

: Акціонери отримують чотири акції за кожну акцію, якою вони володіють. Це знижує ціну за акцію до чверті її початкової вартості. Дроблення 5 до 1 : Акціонери отримують п’ять акцій за кожну акцію, якою вони володіють. Ціна за акцію знижується до однієї п’ятої.

: Акціонери отримують п’ять акцій за кожну акцію, якою вони володіють. Ціна за акцію знижується до однієї п’ятої. Дроблення 10 до 1 : Акціонери отримують десять акцій за кожну акцію, якою вони володіють. Це значно знижує ціну за акцію до однієї десятої.

: Акціонери отримують десять акцій за кожну акцію, якою вони володіють. Це значно знижує ціну за акцію до однієї десятої. Реверсне дроблення акцій: При реверсному дробленні компанії об’єднують акції, щоб підвищити їхню ціну. Найпоширеніші співвідношення — 1 до 2, 1 до 3 або 1 до 10, тобто акціонери отримують одну акцію за кожні дві, три або десять акцій, якими вони володіють.

Чому реверсний спліт є ведмежим

По-перше, компанія, чиї акції катастрофічно недоотримують прибутки, може вирішити провести зворотний спліт, щоб (штучно) підвищити ціну акцій. Це може виглядати як підміна понять, але в деяких випадках це необхідно.

Наприклад, компанії, ціни на акції яких падають нижче певного рівня, ризикують бути вигнаними з Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) або Nasdaq. Підвищення ціни акцій за допомогою зворотного дроблення може бути єдиним способом залишитися на біржі.

У роки свого розквіту акції General Electric (GE) дробилися кілька разів. Але коли у 2010-х роках для компанії настали важкі часи, акції впали настільки низько, що GE скоротила свої щоквартальні дивіденди. У 2021 році компанія провела реверсне дроблення акцій у співвідношенні 1:8, що зменшило кількість акцій з близько восьми мільярдів до одного мільярда і, відповідно, підняло ціну акцій у вісім разів — з $5 до $40 за акцію.

Підсумок

Як пиріг залишається пирогом, незалежно від того, як ви його нарізаєте, так і дроблення акцій не змінює фундаментальних принципів компанії. Але на цьому аналогія закінчується. Дроблення акцій часто може стимулювати попит, чи то через більшу доступність, чи то через попит з боку менеджерів фондів, чи то через «сигнальний ефект».

Хоча дроблення акцій, як правило, є «бичачим» — принаймні в короткостроковій перспективі — фундаментальні показники компанії з часом визначатимуть майбутню вартість кожної акції. Тому, якщо ви хочете інвестувати в акції, які готуються до дроблення, пам’ятайте, що ваше рішення має ґрунтуватися на загальному стані компанії та перспективах її зростання, а також на тому, чи відповідає воно вашим інвестиційним цілям.

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Допоміжні джерела: finra.org, gsb.columbia.edu, buffett.cnbc.com