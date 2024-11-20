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PaySpaceMagazine

NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків

20.11.2024 12:20
Ольга Деркач
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Temenos, провідний постачальник банківських програмних рішень, та NVIDIA оголосили про партнерство з метою надання банкам високопродуктивних рішень на базі штучного інтелекту (ШІ)

NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків

NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків Фото: freepik.com

Співпраця спрямована на те, щоб надати банкам локальні ШІ-інструменти для перетворення даних на інсайти в реальному часі, при цьому зберігаючи повний контроль над інформацією.

Завдяки використанню передової інфраструктури штучного інтелекту від NVIDIA, Temenos допомагатиме банкам безпечно та ефективно обробляти неструктуровані дані, забезпечуючи високий рівень персоналізації та клієнтоорієнтованого обслуговування.

Temenos є світовим лідером у сфері інноваційного банківського програмного забезпечення, яке сприяє оптимізації операцій, покращенню взаємодії з клієнтами та забезпеченню відповідності нормативним вимогам.

NVIDIA відома своїми передовими технологіями штучного інтелекту, зокрема графічними процесорами та програмними платформами, які сприяють інноваціям у багатьох галузях. У рамках цього партнерства об’єднуються експертні знання Temenos у банківській сфері та передові можливості NVIDIA у сфері ШІ, щоб трансформувати фінансові послуги.

Temenos використовуватиме платформу прискорених обчислень NVIDIA, яка включає мікросервіси NVIDIA NIM із програмного пакету NVIDIA AI Enterprise. Ця технологія забезпечує оптимальну пропускну здатність, спрощує розгортання та забезпечує безперешкодне масштабування й ефективний моніторинг моделей ШІ.

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Ці можливості забезпечують банкам гнучкість для швидкого реагування на потреби клієнтів, водночас гарантуючи конфіденційність і повний контроль над даними.

Інтегровані функції штучного інтелекту, вбудовані в рішення Temenos, значно покращують ключові аспекти банківської діяльності, зокрема кредитний скоринг, боротьбу з відмиванням грошей, управління виключеннями платежів, залучення клієнтів і перехресні продажі.

«Ця співпраця демонструє переваги поєднання банківської експертизи Temenos з провідною в індустрії інфраструктурою ШІ від NVIDIA, надаючи банкам потужні інструменти для обслуговування клієнтів в реальному часі з точністю і контролем. У Temenos ми віримо у відповідальний, клієнтоорієнтований ШІ, який дозволяє банкам впроваджувати інновації на власних умовах. З NVIDIA ми допомагаємо банкам відкрити майбутнє фінансових послуг, де аналітика на основі даних поєднується з безпрецедентною продуктивністю та інноваціями, орієнтованими на клієнта», — сказала Барб Морган, директорка по продуктам і технологіям в Temenos.

Нагадаємо, що NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю. Інструмент під назвою Earth Copilot може відповідати на запитання про нашу планету, перетворюючи широкий спектр геопросторової інформації NASA у прості для сприйняття відповіді.

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Рубрики: БанкиСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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