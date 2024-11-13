Тестують першу у світі телекомунікаційну мережу з ШІ та 5G

Під час Nvidia AI Summit в Японії в середу, 13 листопада, засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) і генеральний директор SoftBank Масайоші Сон (Masayoshi Son) розповіли, що наразі у тестовому режимі запущено нову телекомунікаційну мережу з інтегрованим AI та 5G, яка отримала назву AI-RAN

Про це повідомили у пресслужбі Nvidia.

Зазначається, що SoftBank, використовуючи платформу прискорених обчислень NVIDIA AI Aerial, успішно випробував першу в світі комбіновану телекомунікаційну мережу ШІ і 5G — прорив у області обчислень.

SoftBank за допомогою програмного забезпечення NVIDIA AI Enterprise прагне створити ринок ШІ, який зможе задовольнити попит на локальні та безпечні AI-обчислення. Ця нова послуга підтримує навчання штучного інтелекту та виконання завдань на периферійних пристроях (тобто обробка даних безпосередньо на пристроях користувачів, а не в спеціалізованих центрах).

За даними Reuters, деякі з додатків для мережі включають управління робототехнікою та дистанційну підтримку автономних транспортних засобів.

«Кожна інша телекомунікаційна компанія повинна буде слідувати цій новій хвилі», — сказав Сон, виступаючи на заході.

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За словами Дженсена Хуанга, Softbank став першим одержувачем чіпів Blackwell.

Окрім мережі AI 5G, партнерство Nvidia та Softbank також призведе до ще однієї розробки — найпотужнішого у Японії суперкомп’ютера зі штучним інтелектом.

DGX SuperPOD від SoftBank використовуватиме платформу Nvidia Blackwell для забезпечення великої обчислювальної потужності, яка стане основою для ініціатив країни в галузі ШІ. Сюди входитимуть великі мовні моделі, спеціально розроблені для Японії.

«Ми повинні надати цю платформу багатьом дослідникам, студентам, стартапам, щоб ми могли заохочувати… щоб вони мали кращий доступ до набагато більших обчислювальних потужностей», — додав він.

Дзюнічі Міякава (Junichi Miyakawa), президент і генеральний директор SoftBank, також додав, що країни та регіони в усьому світі прискорюють впровадження ШІ для соціального та економічного зростання, а суспільство зазнає значних змін.

«Завдяки нашій тривалій співпраці з NVIDIA, SoftBank очолює цю трансформацію з передових позицій. Завдяки нашій надзвичайно потужній інфраструктурі ШІ та новому розподіленому рішенню AI-RAN «AITRAS», яке переосмислює мережі 5G для ШІ, ми прискоримо інновації в країні та в усьому світі», — зазначив Міякава.

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