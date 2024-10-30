Meta створює власну пошукову систему з ШІ

Технологічний гігант Meta розглядає можливість створення власної пошукової системи на основі штучного інтелекту (ШІ), щоб зменшити свою залежність від існуючих пошукових продуктів, включаючи Google і Bing від Microsoft

Згідно з повідомленням анонімного джерела, знайомого з цим питанням, нова пошукова система створюватиме розмовні згенеровані штучним інтелектом резюме нещодавньої інформації та поточних подій і доставлятиме їх користувачам через чат-бот Meta.

Протягом останніх восьми місяців спеціальна команда інженерів Meta працювала над створенням бази даних релевантної інформації для нової пошукової системи.

Чат-бот Meta зі штучним інтелектом, інтегрований з набором додатків для соціальних мереж, включаючи Instagram, Facebook і WhatsApp, наразі покладається на пошукові системи Google і Bing, щоб відповідати на запитання користувачів.

Рішення Meta запустити власну пошукову систему слідує за аналогічними кроками кількох інших великих гравців у сфері ШІ, зокрема OpenAI.

У липні OpenAI представила прототип пошукової системи під назвою SearchGPT і планує інтегрувати цю функцію в свого чат-бота ChatGPT.

Аналогічним чином, Apple зробила кроки до заміни деяких елементів пошукової функціональності Google власними інструментами штучного інтелекту.

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Крім того, зовсім недавно, компанія Meta оголосила про багаторічне партнерство з новинним агентством Reuters з метою інтеграції функцій чату на основі ШІ в свої платформи, що стало її першим кроком у сфері новинного контенту за останні кілька років.

Перехід Meta до інтеграції новин зі своїм чат-ботом зі штучним інтелектом розходиться з її зусиллями з мінімізації новин і політичного контенту на основних платформах.

Після суперечок останніх років, зокрема закриття вкладки «Новини» та зменшення уваги до політичних новин після 2020 року, технологічний гігант дистанціювався від функцій, орієнтованих на новини.

Проте нова угода натякає на потенційне повернення до новин у більш контрольованому вигляді, орієнтоване на користувачів, які активно шукають новини, а не пасивно отримують їх у своїх стрічках.

Нагадаємо, що Meta випустила свою найбільшу модель ШІ з відкритим кодом. Компанія Meta оголосила про випуск Llama 3.1 405B — моделі, що містить 405 мільярдів параметрів. Моделі з більшою кількістю параметрів, як правило, працюють краще, ніж моделі з меншою кількістю параметрів.

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За матеріалами: Cointelegraph.