ЄС оштрафував Meta майже на €800 млн

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta на 797,72 млн євро за порушення антимонопольного законодавства ЄС шляхом прив’язки сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до своєї особистої соціальної мережі Facebook і нав’язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень

Meta — американська багатонаціональна технологічна компанія. Її флагманським продуктом є персональна соціальна мережа Facebook. Вона також пропонує сервіс онлайн-оголошень під назвою Facebook Marketplace, де користувачі можуть купувати і продавати товари.

Розслідування Комісії показало, що Meta займає домінуюче становище на ринку персональних соціальних мереж, який охоплює щонайменше Європейську економічну зону (ЄЕЗ), а також на національних ринках медійної онлайн-реклами в соціальних мережах.

Зокрема, Комісія встановила, що компанія Meta зловживала своїм домінуючим становищем, порушуючи статтю 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). Це проявилося в таких діях:

прив’язка Facebook Marketplace до Facebook: Meta автоматично надає всім користувачам Facebook доступ до свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace, незалежно від їх бажання. Це створює суттєву перевагу для Facebook Marketplace перед конкурентами, оскільки дозволяє йому поширювати рекламу ширше, ніж конкуренти можуть собі дозволити;

несправедливі умови торгівлі: Meta нав’язувала односторонні умови іншим постачальникам інтернет-реклами, які розміщують свої оголошення на її платформах, таких як Facebook та Instagram. Це дозволяє Meta використовувати рекламні дані, згенеровані сторонніми рекламодавцями, виключно для власної вигоди, зокрема для зміцнення позицій Facebook Marketplace.

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Штраф у розмірі 797,72 млн. євро був встановлений на основі керівних принципів Комісії 2006 року щодо штрафів.

При визначенні розміру штрафу Комісія взяла до уваги тривалість і серйозність порушення, а також оборот Facebook Marketplace, до якого відносяться порушення і який, відповідно, визначає базову суму штрафу. Крім того, Комісія врахувала загальний оборот Meta, щоб забезпечити достатній стримуючий фактор для компанії з такими значними ресурсами.

Домінування на ринку, як таке, не є незаконним згідно з антимонопольним законодавством ЄС. Однак домінуючі компанії несуть особливу відповідальність за те, щоб не зловживати своїм потужним становищем на ринку, обмежуючи конкуренцію як на ринку, де вони домінують, так і на окремих ринках.

Нагадаємо, що Meta створює власну пошукову систему з ШІ. Нова пошукова система створюватиме розмовні згенеровані штучним інтелектом резюме нещодавньої інформації та поточних подій і доставлятиме їх користувачам через чат-бот Meta..

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За матеріалами: ec.europa.eu.