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Біткоїн обійшов Meta у світовому рейтингу за ринковою капіталізацією

07.11.2024 16:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

З ринковою капіталізацією в $1,46 трлн і ціною в $73 800 за монету, криптовалюта випередила Мета

Біткоїн обійшов Meta у світовому рейтингу за ринковою капіталізацією

Фото: freepik.com

Біткоїн піднявся на 9-ту позицію у світовому рейтингу ринкової капіталізації, випередивши Meta Platforms (Facebook) на тлі ралі, спричиненого оптимізмом щодо перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

З ринковою капіталізацією $1,46 трлн і ціною $73 800 за один біткоїн, криптовалюта випередила Meta, ринкова капіталізація якої становить $1,445 трлн. Варто зазначити, що це не вперше, коли Біткоїн випереджає мета. У березні провідна криптовалюта також обігнала компанію після того, як досягла нового рекордного максимуму — понад $73 700.

Також актив обходив срібло. Це було в березні 2024 року, коли обсяг торгів за спотовим біткоїн-ETF істотно зріс. Тоді перша криптовалюта піднялася на восьму позицію в рейтингу.

Чи зможе Біткоїн обігнати золото

Список найбільших активів за ринковою капіталізацією включає головних технологічних гігантів та дорогоцінні метали, серед яких лідирує золото – $18,359 трлн, за ним слідує NVIDIA – $3,431 трлн, на третьому місці Apple — $3,377 трлн. Інші провідні компанії включають Microsoft, Amazon і Alphabet (Google).

Нещодавнє зростання Біткоїна на понад 8% демонструє сильні ринкові настрої та інтерес серед інвесторів, що ставить його попереду Meta та трохи позаду Saudi Aramco (7 місце) та срібла на 8-му місці.

Нагадаємо, що Біткоїн встановив новий історичний максимум курсу, на тлі новин про перемогу Дональда Трампа у президентських виборах у США.

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За матеріалами cryptonews.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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