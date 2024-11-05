Що відбувалося з ETF Біткоїна та Ethereum в останній торговий день перед виборами в США

Розглянемо, якою була основна стратегія інвесторів протягом останнього повного торгового дня перед президентськими виборами в США

5 листопада нарешті настало, і всі погляди прикуті до Сполучених Штатів, які обирають свого наступного президента — чи продовжить він дотримуватися демократичних поглядів, як це було протягом останніх чотирьох років, чи повернеться до попереднього циклу, коли на чолі країни був кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

У зв’язку з цим цікаво дослідити, як поводилися місцеві інвестори протягом останнього повного торгового дня перед виборами, принаймні з огляду на регульовані спотові криптовалютні біржові фонди.

Серію BTC ETF перервано

Особливо перспективний був попередній тиждень. Він виявився найкращим за показниками чистого притоку з середини березня, коли у фонди надійшло понад $2,2 млрд.

Однак він закінчився незначним відтоком у розмірі $54,9 млн, що стало першим тривожним сигналом того, що мало статися в понеділок. Дані Farside показують, що 4 листопада інвестори змінили свою стратегію, вилучивши $541,1 млн. Це найбільший чистий відтік з 11 спотових BTC ETF, який спостерігався з 1 травня, коли цей показник становив $563,7 млн.

Майже всі фонди опинилися в мінусі, на чолі з FBTC від Fidelity (-$169,6 млн) та ARKB від Ark Invest (-$138,3 млн). Єдиним бенефіціаром чистого притоку коштів у розмірі $38,4 млн став IBIT від BlackRock.

В результаті ціна BTC впала з понад $69 000 до тижневого мінімуму в $66 800. Попри те, що з того часу Біткоїн відновився майже на $2,000, він все ще на $5,000 нижчий, ніж був минулого тижня, коли він майже побив свій березневий ATH. Сьогодні та завтра, коли стануть відомі результати виборів у США, очікується ще більша волатильність.

ETF на Ethereum наслідують приклад

Спотові ETF на Ефіріум не змогли залучити кошти інвесторів, але вчорашній день був особливо болючим для цих фінансових продуктів. В цілому, чистий відтік коштів злетів до $63,2 млн. FETH від Fidelity та ETH від Grayscale були в авангарді виведення коштів — $31,5 млн та $31,9 млн відповідно.

Це був найгірший день для ETF з 23 вересня, коли загальний чистий відтік склав $79,3 млн. Протягом ночі ціна ETH впала до $2 370. Хоча зараз вона зросла до $2 420, це все ще на 1,5% нижче, ніж вчора, і більш ніж на 7% нижче, ніж минулого вівторка.

Про те, чи варто інвестувати в ETF, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com