Роберт Кійосакі назвав біткоїн-ETF фейковим інвестиційним інструментом

Автор книги “Багатий тато, бідний тато” порівнює біткоїн-ETF з золотими та срібними ETF, підкреслюючи при цьому важливість володіння реальними активами. Його критика прозвучала на тлі підвищеного інтересу до сектору ETF в США

Роберт Кійосакі знову розпалив дискусії в криптовалютній спільноті своїми нещодавніми коментарями щодо біткоїн-ETF. У дописі, опублікованому в соціальній мережі, Кійосакі назвав біткоїн-ETF “ФЕЙКОМ”, порівнявши їх з аналогічними, на його думку, недосконалими золотими та срібними ETF.

Роберт Кійосакі стверджує, що ETF є формою інвестування, яка відокремлена від реального активу. Він сміливо заявив:

“ETF — це несправжнє золото, срібло або Біткоїн. Золотий ETF може продати 1 унцію золота 100 разів і більше через 1 ETF. Ось чому я володію справжнім золотом, сріблом і справжнім Біткоїном”.

Водночас за його словами, володіння реальним активом також допомагає йому зберігати безпеку, уникаючи впливу банків або банкірів з Волл-стріт. Позиція Кійосакі відображає перевагу фізичного володіння над паперовими активами. Іншими словами, він припускає, що аналогами ETF можуть маніпулювати.

Однак його коментарі з’явилися в той час, коли американський ринок спотових біткоїн-біржових ETF переживає значну активність. Попри нещодавнє зниження притоку інвестицій, дані свідчать про помірне пожвавлення: 27 червня американський спотовий біткоїн-ETF зафіксував надходження в розмірі $11,8 млн.

Критика Роберта Кійосакі є частиною ширшого обговорювання ролі та впливу ETF на криптовалютний ринок. Хоча він відкидає ETF як такі, що не мають внутрішньої цінності, багато хто в інвестиційній спільноті розглядає їх як шлюз для розширення участі на ринку.

Для контексту, ETF дозволяють інвесторам отримати доступ до криптовалют без складнощів, пов’язаних з безпосереднім володінням та захистом цифрових активів.

Тим часом зростають очікування щодо можливого схвалення американського спотового Ethereum ETF Комісією з цінних паперів і бірж США на наступному тижні. Таке схвалення може ще більше посилити ринкові настрої та сприяти зростанню цін на криптовалюту.

Раніше в соціальних мережах Кійосакі вже заявляв, що ніколи не купуватиме ETF, чи то на біткоїни, чи то на золото, чи то на срібло.

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За матеріалами coingape.com