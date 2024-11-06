Рано вранці Біткоїн встановив новий історичний максимум курсу — рівно $75 000 на біржі Binance

Ціна Біткоїна досягла нового історичного максимуму в $75 000 о 3:08 UTC на біржі Binance. З того часу вартість головної криптовалюти дещо знизилася, і зараз вона торгується на рівні $74 850. Ціновий стрибок у 9% відбувся в день підрахунку голосів на виборах у США, коли Дональд Трамп отримав перевагу над Камалою Харріс.

Згідно з даними криптовалютної аналітичної компанії CoinGlass, за останні 24 години було ліквідовано коротких позицій на суму понад $350 млн. Binance, OKX та HTX є одними з найбільших бірж за кількістю ліквідованих позицій. Зокрема, нещодавно на суму близько $75 млн був ліквідований «кит», який шортував BTC.

Інші основні криптовалюти також значно зросли

У середу вранці загальна ринкова капіталізація сягнула $2,57 трлн, що є найвищим показником з кінця липня, головним чином завдяки новому піку Біткоїна. Щобільше, BTC був не єдиним цифровим активом, який зробив великі кроки цього разу. Dogecoin (DOGE) вибухнув на 30% за день, перевищивши $0,21 вперше з кінця березня.

Серед інших лідерів — Solana (SOL), яка на момент написання матеріалу зросла на 14% і досягла $184. Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Sui (SUI) і Near Protocol (NEAR) також випередили загальні ринки, досягнувши двозначного приросту за добу.

Мемкоїн Трампа MAGA (TRUMP) також піднявся на 28%, оскільки сам Трамп зміцнив своє лідерство. Однак Ethereum зріс лише на 6% і знову відстає від своїх побратимів, не зумівши подолати опір на рівні $2 600 і навіть досягти жовтневих максимумів. Серед інших альткоїнів — Binance Coin (BNB), XRP і Toncoin (TON), які не змогли набрати й 5%.

Попередній історичний максимум Біткоїна був встановлений у березні після запуску спотових біржових фондів у США. Минулого тижня Біткоїн впритул наблизився до досягнення нового ATM. Однак тоді він зіткнувся з різким відкатом. Зараз бикам нарешті вдалося закріпитися вище рівня опору в $73 000. Ринкова капіталізація криптовалюти наразі наближається до $1,5 трлн, що робить її одним з найцінніших активів у світі.

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