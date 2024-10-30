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Сплеск ціни Біткоїна спричинив інституційний FOMO для ETF

30.10.2024 20:20
Олеся Крамаренко
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Вчора обсяг торгів BlackRock IBIT склав $3,36 млрд — це найвищий показник за останні шість місяців

Сплеск ціни Біткоїна спричинив інституційний FOMO для ETF

Зображення, створене Decrypt за допомогою ШІ

Вчора біткоїн-ETF отримали приголомшливий приплив інвестицій на суму $870 млн, оскільки ціна криптовалюти впритул наблизилася до нового історичного максимуму. Обсяг торгів iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock склав $3,36 млрд — це найвищий показник за останні шість місяців. На момент написання матеріалу, за даними Coinglass, фонд IBIT має в управлінні біткоїнів на суму $17,2 млрд.

Але це ненормально, що обсяги ETF різко зростають, коли зростає ціна, зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

“Зазвичай обсяги ETF різко зростають під час спаду/кризи”, — зауважив він, додавши, що, швидше за все, вчорашнє різке зростання пов’язане з деякими інституційними FOMO — страхами упустити вигоду.

І легко зрозуміти, чому. За останні 24 години ціна Біткоїна впритул наблизилася до нового рекорду. Щоб перевищити попередній історичний максимум у $73 777 від 14 березня їй не вистачило $175.

Зараз трейдери орієнтуються на свіжий звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі США, який буде опублікований в п’ятницю. За словами сінгапурської криптотрейдингової компанії QCP Capital, це ключовий економічний показник, який буде мати велике значення для того, чи вважатиме Федеральний резерв за потрібне знову знизити відсоткову ставку.

«Цього тижня в центрі уваги — п’ятничний звіт NFP, критичний індикатор здоров’я ринку праці США, консенсус-прогноз якого становить близько 110 тис. — приблизно половина від попереднього показника», — написала компанія в торговому бюлетені в середу. «Очікується, що цей звіт стане останнім важливим випуском даних перед засіданням ФРС в наступну п’ятницю».

За даними CME FedWatch Tool, 99,6% трейдерів очікують, що Федеральний резерв знову знизить ставку на 25-50 базисних пунктів.

Детальніше про те, що таке страх упустити вигоду, в нашій статті “Як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти”.

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За матеріалами decrypt.co

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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