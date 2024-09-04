Як вибори у США можуть вплинути на майбутнє біткоїн-ETF

Спотові біткоїн-ETF фіксували припливи коштів з моменту дебюту в січні в США. Але як вибори вплинуть на їхнє майбутнє?

Протягом більшої частини року спотові біткоїн-ETF домінували в ринкових колах, оскільки вони відкрили нове інвестиційне вікно для традиційних компаній, що призвело до масового притоку капіталу в цей сектор.

В довготривалій боротьбі за схвалення біткоїн-ETF, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) відхилила кілька спроб, посилаючись на можливі маніпуляції на ринку серед зацікавлених сторін та інвесторів. Це викликало широку критику і поглибило існуючу боротьбу між фінансовим регулятором і криптовалютними компаніями.

В результаті криптовалютні компанії подали до суду на Комісію, що в кінцевому підсумку призвело до дій з боку SEC. Знакове рішення у справі Grayscale залишається ключовим для схвалення ETF.

Вплив виборів у США на спотові біткоїн-ETF

Для більшості користувачів найбільший вплив криптовалютних ETF — це додаткова легітимність, яку вони принесли на ринок. З іншого боку, деякі учасники ринку вважають, що основний їхній вплив полягає в притоці капіталу. Хай там як, майбутні президентські вибори в США вплинуть на обидва напрямки. Переможець президентських виборів визначатиме загальні настрої на ринку.

Колишній президент Дональд Трамп, якого багато хто називає «криптопрезидентом», задобрює прихильників Біткоїна, роблячи відповідні заяви та запевняючи інституційних інвесторів, що його адміністрація не піде на війну з Біткоїном.

Це вважається чудовим початком, і криптовалютні ентузіасти стверджують, що актив поб’є свій історичний максимум у $73 000. На цей час біткоїн-ETF залучили понад $50 млрд за кілька місяців, і 11 фондів планують залучити ще більше коштів від традиційних інвесторів.

У двох словах, перемога Дональда Трампа в листопаді, на перший погляд, означатиме позитивну ситуацію в Білому домі, яка може усунути регуляторні бар’єри для наступного етапу впровадження Біткоїна.

Невизначена політика Камали Харріс

Позиція Камали Харріс щодо криптовалют залишається непевною, оскільки багато хто прогнозує продовження політики президента Джо Байдена і протистояння з ринками. Нинішню адміністрацію критикують за відмову від прокриптовалютного регулювання, а регулятори створюють криптовалютним компаніям проблеми, затримуючи схвалення ETF, а також подаючи позови до SEC. Однак деякі представники криптовалют у таборі Камали Харріс припускають, що вона може зайняти інший підхід.

Хоча перемога Трампа підніме крипторинок і підвищить довіру інвесторів до біткоїн-ETF, сектор все одно готовий до зростання в будь-якому випадку. Успіх цих продуктів в умовах нечіткої регуляторної бази є ознакою майбутніх змін у просторі без регуляторних перешкод. Вибори в США також показали, що законодавці застосовують двопартійний підхід до криптозаконодавства.

Як працювали фонди до цього часу

З чистим притоком понад $17 млрд, спотові BTC-фонди є найуспішнішими ETF. Окрім фінансових показників, ці продукти також перевершили традиційні продукти за кількістю інституційних власників.

За останні вісім місяців ці фонди залучили 1 100 інституційних власників, що значно перевищує показники інших продуктів. Успіх біткоїн-ETF спричинив появу заявок на інші криптовалютні ETF. Комісія з цінних паперів і бірж США дала зелене світло ETF на Ethereum, інвестори згуртувалися навколо цих фондів, а Solana-ETF називали наступним фондом, який отримає схвалення. Однак шанси Solana-ETF в США наразі здаються невеликими.

Ціна Біткоїна підскочила завдяки притоку інвестицій від схвалених ETF. У 1 кварталі 2024 року ціна лідера ринку злетіла вище $73 тис. Хоча нинішня корекція крипторинку призвела до падіння ціни нижче $60 000, вплив традиційних інвесторів залишається вирішальним для прогнозів зростання. За оцінками VanEck, до 2050 року ціна може зрости до $2,9 млн за монету завдяки інституційному прийняттю. Інші фірми та зацікавлені сторони раніше прогнозували зростання ціни до $100 000 до кінця року.

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За матеріалами coingape.com