Meta прокладе навколосвітній підводний кабель

Компанія Meta планує побудувати новий навколосвітній підводний кабель, що пролягатиме з одного боку США до іншого через Атлантичний, Індійський і Тихий океани
Згідно з блогом Subseacables, написаним оглядачем галузі Родеріком Беком і підприємцем Сунілом Тагаре, який займається прокладанням підводних кабелів, у кабель довжиною 40 000 км буде інвестовано $2 млрд.
Для кабелю було запропоновано два можливих маршрути. Тагаре припустив, що кабель — названий W за свою форму — проляже від східного узбережжя США до Індії з однією зупинкою в Південній Африці, а потім з Індії до західного узбережжя США з ще однією зупинкою в Дарвіні (Австралія).
Натомість Бек припустив, що кабель відгалужуватиметься від Мумбаї до Сінгапуру, потенційно продовжуючись до Австралії та Японії. Він додав, що кабель може також включати точку в Лісабоні, перш ніж попрямувати до узбережжя Західної Африки.
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Орієнтовна пропускна здатність кабелю — 320 Тбіт/с. Кабель повністю оминатиме Червоне море, Південно-Китайське море та Єгипет — всі ті райони, які в останні роки були проблематичними для прокладання підводних кабелів.
Очікується, що кабель, який, як очікується, на 100% належатиме компанії Meta, буде прокладений до об’єктів Jio в Індії.
Наразі Meta бере участь у прокладанні кількох підводних кабелів, включаючи кабелі Echo, Bifrost, Havhingsten, Amite і Anjana. Її кабель 2Africa зараз частково функціонує.
Нагадаємо, що Meta випустила свою найбільшу модель ШІ з відкритим кодом. Компанія Meta оголосила про випуск Llama 3.1 405B — моделі, що містить 405 мільярдів параметрів. Моделі з більшою кількістю параметрів, як правило, працюють краще, ніж моделі з меншою кількістю параметрів.
Раніше ми писали, що Meta хоче інтегрувати ШІ в ігри для метавсесвіту. Meta планує впроваджувати більше технологій генеративного ШІ в ігри, зокрема у VR, AR та ігри змішаної реальності, оскільки компанія прагне оживити свій метавсесвіт.
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За матеріалами: Data Center Dynamics.