close-btn
PaySpaceMagazine

Meta прокладе навколосвітній підводний кабель

27.10.2024 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанія Meta планує побудувати новий навколосвітній підводний кабель, що пролягатиме з одного боку США до іншого через Атлантичний, Індійський і Тихий океани

Meta прокладе навколосвітній підводний кабель

Meta прокладе навколосвітній підводний кабель Фото: chatgpt.com

Згідно з блогом Subseacables, написаним оглядачем галузі Родеріком Беком і підприємцем Сунілом Тагаре, який займається прокладанням підводних кабелів, у кабель довжиною 40 000 км буде інвестовано $2 млрд.

Для кабелю було запропоновано два можливих маршрути. Тагаре припустив, що кабель — названий W за свою форму — проляже від східного узбережжя США до Індії з однією зупинкою в Південній Африці, а потім з Індії до західного узбережжя США з ще однією зупинкою в Дарвіні (Австралія).

Натомість Бек припустив, що кабель відгалужуватиметься від Мумбаї до Сінгапуру, потенційно продовжуючись до Австралії та Японії. Він додав, що кабель може також включати точку в Лісабоні, перш ніж попрямувати до узбережжя Західної Африки.

Цікаве по темі: ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд

Орієнтовна пропускна здатність кабелю — 320 Тбіт/с. Кабель повністю оминатиме Червоне море, Південно-Китайське море та Єгипет — всі ті райони, які в останні роки були проблематичними для прокладання підводних кабелів.

Очікується, що кабель, який, як очікується, на 100% належатиме компанії Meta, буде прокладений до об’єктів Jio в Індії.

Наразі Meta бере участь у прокладанні кількох підводних кабелів, включаючи кабелі Echo, Bifrost, Havhingsten, Amite і Anjana. Її кабель 2Africa зараз частково функціонує.

Нагадаємо, що Meta випустила свою найбільшу модель ШІ з відкритим кодом. Компанія Meta оголосила про випуск Llama 3.1 405B — моделі, що містить 405 мільярдів параметрів. Моделі з більшою кількістю параметрів, як правило, працюють краще, ніж моделі з меншою кількістю параметрів.

Раніше ми писали, що Meta хоче інтегрувати ШІ в ігри для метавсесвіту. Meta планує впроваджувати більше технологій генеративного ШІ в ігри, зокрема у VR, AR та ігри змішаної реальності, оскільки компанія прагне оживити свій метавсесвіт.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Coinbase, Meta і власник Tinder разом боротимуться з шахраями

Meta запровадить віртуальну реальність у школах

Meta створює нове покоління ШІ-чипів: що вони робитимуть

За матеріалами: Data Center Dynamics.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМета
google news
Новини по темі
Цукерберг піднявся у списку найбагатших людей світу: які статки він має 05.10.2024

Цукерберг піднявся у списку найбагатших людей світу: які статки він має
Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ 17.09.2024

Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ
З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери 09.09.2024

З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери
В Instagram з'явилась нова функція: чим корисна 23.08.2024

В Instagram з'явилась нова функція: чим корисна
ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд 26.07.2024

ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд
Meta випустила свою найбільшу модель ШІ з відкритим кодом 24.07.2024

Meta випустила свою найбільшу модель ШІ з відкритим кодом
Вибір редакції
Всі
Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні
ТОП статей 25.10.2024

Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні

 Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
Останні новини
Сьогодні  14:00

Голова ради НАБУ розкритикував новий податковий закон

 Сьогодні  13:00

Новий мемкоїн на базі Solana злетів майже на 200%: причина

 Сьогодні  12:00

Вчені створили технологію генерації сонячної енергії в космосі: як працює

 Сьогодні  11:00

Чи варто зараз інвестувати у Біткоїн — відповідь експертів

 Сьогодні  10:00

Meta прокладе навколосвітній підводний кабель

 26.10.2024  14:00

Обсерваторія NASA зафіксувала потужний спалах на сонці

 26.10.2024  13:00

Кабмін схвалив нові виплати для переселенців: хто може отримати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber