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OpenAI анонсувала власний ШІ-пошуковик

26.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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OpenAI тестує SearchGPT, тимчасовий прототип нових функцій ШІ-пошуку, який дає швидкі відповіді з чіткими та релевантними джерелами

SearchGPT

SearchGPT. Фото: openai.com

SearchGPT створений для поєднання потужності ШІ-моделей компанії OpenAI з інформацією з Інтернету, який фактично працюватиме як стандартний пошуковик, але на базі нейромережі.

Наразі бета-версія SearchGPT доступна для 10 000 користувачів, щоб зібрати відгуки. Цей прототип є тимчасовим, в майбутньому найкращі з його функцій інтегрують безпосередньо в ChatGPT. Охочі випробувати прототип, можуть зареєструватися до списку очікування.

В OpenAI зазначають, що SearchGPT швидко відповідає на запитання, надаючи актуальну інформацію з Інтернету з чіткими посиланнями на відповідні джерела.

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«Ви зможете ставити додаткові запитання, як у розмові з особою, створюючи спільний контекст для кожного запиту», — повідомляють розробники.

Як один з прикладів OpenAI опублікувала запит «музичні фестивалі в Буні північна Каліфорнія в серпні». Як свідчать скріни, SearchGPT склала список фестивалів з короткою інформацією про кожний захід за даними сайтів з результатів пошуку. Відповіді супроводжуються посиланнями на джерела.

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SearchGPT

SearchGPT. Фото: openai.com

Після виведення результатів користувач зможе поставити додаткові запитання, а модель враховуватиме контекст розмови. Також користувач зможе подивитися результати у вигляді звичних посилань із заголовками та описами.

OpenAI підкреслює сфокусованість SearchGPT на пошуку — інструмент віддалений від навчання генеративного ШІ компанії. Сайти з джерелом необхідної інформації можуть відображатися в тих випадках, якщо вони не застосовувалися для навчання ШІ.

Нагадаємо, OpenAI працює над новою технологією підходом до своїх моделей штучного інтелекту в проєкті під кодовою назвою Strawberry («Полуниця»). Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами: OpenAI, The Verge

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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