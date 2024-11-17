Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина

Команда вчених з університету Канзасу та Х’юстонського університет співпрацюють над розробкою атомно-налаштовуваних резисторів пам’яті, відомих як «мемристори»

Програма FuSe2, що стартувала у 2023 році, спрямована на вирішення ключових проблем у галузі досліджень і розробок напівпровідників, а її партнерами є такі компанії, як Micron, Intel та Samsung.

Проєкт зосереджений на «нейроморфних обчисленнях» — підході, який імітує високошвидкісну, енергоефективну обробку даних мозком, з метою покращення ШІ за допомогою мемристорів, які діють як штучні нейрони та синапси.

Керівниця проєкту Джуді Ву та її колеги використовуватимуть підхід спільного дизайну, що поєднує розробку матеріалів, виробництво та тестування для досягнення точного налаштування оксидних напівпровідникових мемристорів на атомарному рівні для забезпечення функціональності в нейроморфних схемах.

Дослідження буде спрямоване на вирішення давньої проблеми в галузі матеріалознавства: чи можуть кілька атомних шарів, складених з атомною точністю, забезпечити функціональність і однорідність на великій площі, необхідні для майбутньої напівпровідникової електроніки. Атомні шари в 10 разів тонші за нанометр (для порівняння, аркуш паперу має товщину близько 100 000 нанометрів).

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«Ми створили інноваційні ультратонкі мемристори на основі надширокозонних напівпровідників, таких як оксид галію, з електронною структурою, налаштованою на атомному рівні на основі теоретичного моделювання», — сказала Ву.

Ву та її колеги стали першими, хто продемонстрував пам’ять товщиною менше 2 нанометрів.

«Це один з наших головних винаходів, — каже Ву. — Ми володіємо технологією, якої немає ні в кого в світі — інновацією, яка дозволяє нам розміщувати разом лише кілька атомних шарів».

Дослідниця та її колеги окреслюють нову наукову територію.

«Основна мета нашої роботи — розробити атомні мемристори, що «налаштовуються», які можуть діяти як нейрони і синапси в нейроморфній схемі. Розробляючи таку схему, ми прагнемо уможливити нейроморфні обчислення. Це основний фокус нашого дослідження. Ми хочемо імітувати те, як наш мозок думає, обчислює, приймає рішення і розпізнає закономірності — по суті, все, що мозок робить з високою швидкістю і високою енергоефективністю», — сказала Ву.

Нагадаємо, що блокчейн-платформа Near розробляє найбільшу у світі AI-модель. Компанія Near Protocol представила амбітний план створення найбільшої у світі моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Вона матиме 1,4 трлн параметрів та буде в 3,5 раза більшою за поточну модель Llama компанії Meta.

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За матеріалами: SciTechDaily.