Блокчейн-платформа Near розробляє найбільшу у світі AI-модель

Компанія Near Protocol представила амбітний план створення найбільшої у світі моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Вона матиме 1,4 трлн параметрів та буде в 3,5 раза більшою за поточну модель Llama компанії Meta

Про це представники компанії повідомили під час відкриття своєї конференції Redacted в Бангкоку, Таїланд.

Зазначається, що проєкт об’єднає тисячі людей, які спільно працюватимуть над дослідженнями та розробками через краудсорсинг (передача певних виробничих функцій невизначеному колу осіб — на підставі публічної оферти, без укладання трудового договору). Відбуватиметься це на новому хабі Near AI Research: бажаючі можуть приєднатися до навчання невеликої моделі з 500 млн параметрів, починаючи з 10 листопада.

Нагадаємо, що Near — це блокчейн-платформа для децентралізованих додатків (dApps), що надає простіший доступ до Web3 технологій, з акцентом на масштабованість, екологічність та низькі комісії. Компанія має власний службовий токен NEAR.

Амбітна модель ШІ від Near Protocol

Проєкт буде поступово розвиватися через створення семи різних моделей, де лише найкращі учасники матимуть можливість переходити до роботи над дедалі складнішими та масштабнішими системами. Моделі будуть монетизовані, а конфіденційність учасників гарантується завдяки шифруванню.

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Дороге навчання і обчислення будуть фінансуватися за допомогою продажу токенів, розповів Cointelegraph співзасновник Near Protocol Ілля Полосухін на конференції Redacted в Бангкоку.

«Це коштує близько $160 млн, так що це багато, очевидно, але насправді в криптовалюті це гроші, які можна залучити, — зазначив уродженець Харкова, колишній працівник Google та один із восьми дослідників, які заклали основу сучасного ШІ, зокрема і ChatGPT. — Потім власники токенів отримують прибуток від усіх висновків, які отримуються при використанні цієї моделі. Таким чином, у нас є бізнес-модель, у нас є спосіб її монетизації, у нас є спосіб залучення грошей, і у нас є спосіб запустити це в цикл. Таким чином, люди можуть фактично реінвестувати у наступну модель».

Варто зазначити, що інший співзасновник Near Protocol — Алекс Скіданов — працював у Microsoft, а також в OpenAI напередодні випуску епохальної моделі наприкінці 2022 року. Він родом з рф, наразі живе та працює у США та Європі. Розробники придумали протокол у Сан-Франциско, США. Головний офіс компанії наразі розташований у місті Цуг, Швейцарія, інші два у Берліні, Німеччина та Сан-Франциско.

За словами Скіданова, для навчання такої великої моделі проєкту знадобляться «десятки тисяч графічних процесорів у одному місці», що не є ідеальним варіантом. Але для використання децентралізованої обчислювальної мережі «вам знадобиться нова технологія, якої сьогодні не існує, тому що всі методи розподіленого навчання, які ми маємо, вимагають дуже швидкого взаємозв’язку», — пояснив співавтор моделі. Однак він додав, що нові дослідження Deep Mind свідчать про те, що це можливо.

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«Це, мабуть, найважливіша технологія зараз і, можливо, у майбутньому. І реальність така, що якщо ШІ контролюється однією компанією, ми фактично будемо робити все, що скаже ця компанія, — пояснив Полосухін. — Якщо весь ШІ й, фактично, вся економіка контролюється однією компанією, то у цьому випадку децентралізація неможлива. Отже, з філософського погляду, Web3 може бути актуальним лише у тому випадку, якщо у нас буде ШІ, який також дотримуватиметься тих самих принципів».

Гість конференції (запрошений спікер), всесвітньо відомий програміст Едвард Сноуден підкреслив цю думку, змалювавши моторошну картину того, як централізований штучний інтелект перетворює світ на глобальну систему тотального контролю

Він також говорив про необхідність прав громадян в інтернеті та про важливість визнати, що «єдиний спосіб зберегти наш цифровий суверенітет — це створити власні системи, які забезпечуватимуться за допомогою математики».

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