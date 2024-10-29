10 ШІ-стартапів вперше представлять Україну на AI Summit у США

Вже 11-12 грудня українська делегація візьме участь в AI Summit

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.

«Це найбільша у світі конференція, що присвячена розробкам у галузі штучного інтелекту. Щороку тут збирається близько 30 тисяч учасників — технологічні лідери та інноватори, які розвивають ШІ-індустрію», — пише Мінцифри.

Цього року конференція відбудеться в Нью-Йорку. Вперше українська делегація також візьме участь у заході.

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Організатори української делегації відібрали 10 стартапів, які поїдуть на саміт.

До її складу увійшли:

Adminix Beholder The Great Catalog Ability.ai Banani AI Crosscheck VyshyvAI Mark Bliss Brain MetaTable.ai

«Радіємо за наші проєкти і бажаємо отримати круті результати на саміті», — додали в Мінцифри.

Українська делегація візьме участь у The AI Summit New York завдяки Програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатива реалізується спільно з Українським фондом стартапів за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що 24 техностартапи представлять Україну на Web Summit. Міністерство цифрової трансформації продовжує показувати світу українські інновації. Вже сформовано делегацію зі стартапів на Web Summit у Португалії. Web Summit — одна з найбільших технологічних конференцій світу, що об’єднує 70+ тисяч учасників. Цьогоріч вона пройде з 11 по 14 листопада у Лісабоні. Захід стане платформою для обміну досвідом та ідеями між фаундерами, інвесторами й представниками провідних технологічних компаній. А ще майданчик відкриває стартапам доступ до нових партнерств та інвестицій.

Раніше ми писали, що 10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF. 10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.

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