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24 техностартапи представлять Україну на Web Summit: перелік

21.10.2024 18:00
Дарія Шуть
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Міністерство цифрової трансформації продовжує показувати світу українські інновації. Вже сформовано делегацію зі стартапів на Web Summit у Португалії

Web Summit 2024

Фото: websummit.com

Web Summit — одна з найбільших технологічних конференцій світу, що об’єднує 70+ тисяч учасників. Цьогоріч вона пройде з 11 по 14 листопада у Лісабоні.

Захід стане платформою для обміну досвідом та ідеями між фаундерами, інвесторами й представниками провідних технологічних компаній. А ще майданчик відкриває стартапам доступ до нових партнерств та інвестицій.

Українська делегація традиційно візьме участь у заході, де презентує 24 технологічні проєкти, повідомили у Мінцифри. Хто увійшов до складу національної делегації, можна переглянути нижче на інфографіці.

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24 українські стартапи, які поїдуть на Web Summit 2024

24 українські стартапи, які поїдуть на Web Summit 2024. Фото: t.me/mintsyfra

Нагадаємо, Український фонд стартапів (USF) оголосив результати четвертого, п’ятого та шостого Pitch Days у межах грантової програми за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

10 проєктів отримали фінансування розміром $25 тис. або $50 тис. Ці кошти сприятимуть реалізації інноваційних ідей та підтримують українську стартап-екосистему.

Раніше ми також писали, що в Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад. Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць. Адже в умовах війни молоді підприємці стикаються із проблемами обмежених фінансових ресурсів, необхідних знань та якісного нетворкінгу.

Крім того, попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку.

У світовому рейтингу за 2024 рік українська екосистема стартапів зайняла 46 місце, тобі як ще у 2022-му займала 50-ту сходинку. Водночас українська екосистема стартапів увійшла в трійку за найвищими темпами зростання у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та стала четвертою за вартістю в регіоні.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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