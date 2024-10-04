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Бізнес отримає гранти до $10 000 від програми LIFT: як взяти участь

04.10.2024 19:20
Дарія Шуть
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В Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад

Бізнес отримає гранти до $10 000 від програми LIFT: як взяти участь

Фото: freepik.com, unsplash.com

Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць. Адже в умовах війни молоді підприємці стикаються із проблемами обмежених фінансових ресурсів, необхідних знань та якісного нетворкінгу.

В межах програми відберуть 12 учасників, які здобудуть необхідні знання та навички для розвитку та масштабування власної справи. Також вони зможуть отримати грантове фінансування у розмірі $10 000 на реалізацію затвердженого бізнес-проєкту та досягнення бізнес-цілей.

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«Проєкт дозволить молоді не лише адаптуватися до умов війни, але й розвивати свій бізнес, забезпечуючи сталий економічний ріст у своїх громадах», — зазначають організатори.

До проєкту можуть долучитись підприємці, які:

  • мають щонайменше один рік досвіду підприємницької діяльності;
  • віком до 29 років;
  • представляють малу громаду з чисельністю населення до 100 000 осіб;
  • представляють мікро-, малий або середній бізнес у будь-якому регіоні України (окрім безпосередньої зони бойових дій).

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Програма LIFT буде проходити в кількох форматах, зокрема:

  • Онлайн-навчання та менторська підтримка: учасники отримають індивідуальні консультації від експертів з різних сфер бізнесу — від фінансового менеджменту до розвитку особистого бренду, цифрового маркетингу, PR, управління персоналом, експорту, юридичних питань і автоматизації бізнес-процесів.
  • Експертна допомога у створенні бізнес-планів та підготовці грантового пакета.
  • Офлайн-зустрічі та нетворкінг: учасники матимуть змогу особисто поспілкуватись із провідними експертами та підприємцями про найактуальніші питання для свого бізнесу на нетворкінг-зустрічах у Києві.

Дізнатись деталі та зареєструватись для участі у програмі можна за посиланням.

Проєкт LIFT реалізується Home of Startups Accelerator в межах програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Making Cents International.

Нагадаємо, кластер для розвитку оборонних технологій в Україні Brave1 розпочав приймання заявок на оновлену грантову програму. Головна зміна — збільшення суми грантів на розвиток defense tech-інновацій.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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