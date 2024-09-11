Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають

Тепер українські оборонні стартапи зможуть отримати більше фінансування від Brave1 — максимальну суму грантів збільшили до 8 млн грн

Кластер для розвитку оборонних технологій в Україні Brave1 розпочав приймання заявок на оновлену грантову програму. Головна зміна — збільшення суми грантів на розвиток defense tech-інновацій.

Відтепер українські розробники можуть отримати 4 млн та 8 млн грн на розвиток оборонних технологій. Водночас Brave1 продовжує видавати й гранти в розмірі 500 тис., 1 та 2 млн грн.

Грантові кошти переможці програми можуть витратити на закупівлю обладнання та комплектуючих, R&D і розвиток власного продукту.

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Взяти участь у грантовій програмі можуть українські виробники — учасники кластера Brave1, чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали:

загальну оцінку не менш ніж 6, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 5, щоб залучити 4 млн грн;

загальну оцінку не менш ніж 7, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 6, щоб залучити 8 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.

Грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час було видано 299 грантів: 262 гранти на $4,9 млн та 37 грантів на 67 млн грн.

Нагадаємо, завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, в рамках якої було залучено інвестиції.

Учасники програми — стартапи, що розробляють військові інноваційні технологічні рішення — отримали по $200 000 інвестицій. Пряма інвестиція MITS в кожного з учасників програми – $100 000. Ще у $100 000 в MITS оцінили свою експертизу, надану у партнерстві з American University Kyiv.

Також ми писали, що український фонд стартапів (USF) у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery шукають стартапи, які представлять Україну на Luxembourg Venture Days.

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Джерело: Мінцифри