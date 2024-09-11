close-btn
PaySpaceMagazine

Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають

11.09.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Тепер українські оборонні стартапи зможуть отримати більше фінансування від Brave1 — максимальну суму грантів збільшили до 8 млн грн

Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають

Фото: freepik.com

Кластер для розвитку оборонних технологій в Україні Brave1 розпочав приймання заявок на оновлену грантову програму. Головна зміна — збільшення суми грантів на розвиток defense tech-інновацій.

Відтепер українські розробники можуть отримати 4 млн та 8 млн грн на розвиток оборонних технологій. Водночас Brave1 продовжує видавати й гранти в розмірі 500 тис., 1 та 2 млн грн.

Грантові кошти переможці програми можуть витратити на закупівлю обладнання та комплектуючих, R&D і розвиток власного продукту.

Читайте також: Заснований українцями стартап став єдинорогом

Взяти участь у грантовій програмі можуть українські виробники — учасники кластера Brave1, чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали:

  • загальну оцінку не менш ніж 6, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 5, щоб залучити 4 млн грн;
  • загальну оцінку не менш ніж 7, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 6, щоб залучити 8 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.

Грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час було видано 299 грантів: 262 гранти на $4,9 млн та 37 грантів на 67 млн грн.

Нагадаємо, завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, в рамках якої було залучено інвестиції.

Учасники програми — стартапи, що розробляють військові інноваційні технологічні рішення — отримали по $200 000 інвестицій. Пряма інвестиція MITS в кожного з учасників програми – $100 000. Ще у $100 000 в MITS оцінили свою експертизу, надану у партнерстві з American University Kyiv.

Також ми писали, що український фонд стартапів (USF) у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery шукають стартапи, які представлять Україну на Luxembourg Venture Days.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн

Джерело: Мінцифри

Рубрики: СтартапиВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Заснований українцями стартап став єдинорогом 06.09.2024

Заснований українцями стартап став єдинорогом
L'Oréal запустила програму для українських стартапів: хто може взяти участь 06.09.2024

L'Oréal запустила програму для українських стартапів: хто може взяти участь
Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup 06.09.2024

Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup
Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій 05.09.2024

Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій
«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв'ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським 05.09.2024

«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв'ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським
Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS 03.09.2024

Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS
Вибір редакції
Всі
Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу
ТОП статей 10.09.2024

Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу

 Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися
Останні новини
Сьогодні  13:00

Вчені створили нові батареї, що працюють в 10 разів довше за звичайні

 Сьогодні  12:20

Найбільший обвал фондового ринку в історії вже почався — Кійосакі

 Сьогодні  11:40

Brave1 збільшив гранти для defense tech-стартапів: скільки отримають

 Сьогодні  11:00

ЄБРР поновлює грантову програму для релокації українського бізнесу

 Сьогодні  10:20

Місія МВФ узгодила новий кредит Україні на $1,1 млрд: які умови

 Сьогодні  9:40

Генеральна директорка «Смарт-Холдингу» пішла з посади

 10.09.2024  20:00

Shopify інтегрує PayPal, щоб революціонізувати платіжні рішення

 Всі новини
credit link image