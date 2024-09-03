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Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS

03.09.2024 11:00
Дарія Шуть
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Завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, в рамках якої було залучено інвестиції

Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Учасники програми — стартапи, що розробляють військові інноваційні технологічні рішення — отримали по $200 000 інвестицій. Пряма інвестиція MITS в кожного з учасників програми – $100 000. Ще у $100 000 в MITS оцінили свою експертизу, надану у партнерстві з American University Kyiv.

В наглядовій раді MITS – колишні чиновники НАТО і фахівці з компанії Lockheed Martin, що виробляє артилерійські системи HIMARS.

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Акселератор запустився у лютому 2024 року, перша програма тривала 15 тижнів. У ній взяли участь команди, які розробляють:

  • системи захищеного зв’язку для дронів;
  • носимі детектори та «глушилки» дронів на основі ШІ;
  • системи візуального позиціювання для використання в умовах відсутності, глушіння або пошкодження сигналу GPS;
  • двигуни для дронів.

Однак скільки саме стартапів змогли залучити інвестиції, не уточнюється. Одразу після завершення першої програми акселератор MITS оголосив про другий потік. Подати заявку можна, заповнивши форму за посиланням.

«Стартапи акселераційної програми MITS надають рішення, які постійно адаптуються до потреб користувачів», — заявив член Наглядової ради MITS Девід Бонфілі.

Довідково

Засновники акселератора MITS – група американських інвесторів на чолі з Перрі Бойлом, колишнім членом виконавчого комітету Point 72, LP, однієї з провідних світових компаній з управління інвестиціями. Цільовий фонд MITS – $50 млн.

Співголови наглядової ради – колишній стратегічний радник міністра оборони США та генсекретаря НАТО Філіп Карбер та ексзаступник помічника генсекретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Ернест Герольд.

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До правління входять співзасновник ACME General Corp. Девід Бонфілі, ексрегіональний директор з розвитку міжнародного бізнесу в Lockheed Martin Монік Браун, співзасновник обʼєднання учасників технологічної екосистеми UATechosystem Антон Мельник.

Ключовими стейкхолдерами акселератора є Міноборони України, Мінстратегії, Мінцифри, Мінекономіки, кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1, а також багато інших українських держструктур та військових формувань.

Нагадаємо, український фонд стартапів (USF) у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery шукають стартапи, які представлять Україну на Luxembourg Venture Days.

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Рубрики: СтартапиВійна з РосієюГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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