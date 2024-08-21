close-btn
PaySpaceMagazine

Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції

21.08.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Один із продуктів українського defence-tech стартапу Kara Dag здатний виявляти БПЛА і рятувати життя військовим на полі бою

Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції

Фото: freepik.com

Український розробник систем протидії безпілотникам та радіоелектронної боротьби Kara Dag залучив інвестиції фонду Green Flag Ventures (GFV) американського підприємця Джастіна Зіфа.

Про це йдеться у пресрелізі фонду, що спеціалізується на інвестиціях в українські оборонні стартапи.

Гендиректор Kara Dag Ерік Кадиров зазначив, що ці інвестиції допоможуть задовольнити попит, масштабувати операції, вдосконалити технології та розширити вплив як у військовому, так і в цивільному секторах – по всьому світу. Водночас сума інвестицій та деталі угоди наразі не розголошуються.

Читайте також: Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

«За прогнозами, світовий ринок протидії БПЛА перевищить $10,5 млрд до 2030 року, і Kara Dag добре підготовлений до задоволення як поточного, так і майбутнього попиту», — йдеться у повідомленні GFV.

Довідково

Defence-tech стартап Kara Dag був заснований навесні 2023 року українськими інженерами та підприємцями, вихідцями з ІТ сфери у відповідь на російське вторгнення.

Kara Dag розробляє продукти для детекції, розпізнавання радіосигналів та пеленгації для щоденного цивільного використання туристами та лісниками. У сфері компетенцій також – machine learning, мікроконтролери, GNU Radio, розробка антен, конструювання приладів та налагодження виробництва.

Вас може зацікавити: У що інвестує Білл Гейтс: оновлений портфель акцій

Один із продуктів компанії – детектор дронів Obriy. Пристрій здатен сповістити про наближення дрона (FPV, квадро) за 2,5 – 4 км. Як зазначає компанія, це дозволить замаскуватись або ж знешкодити дрон.

Що стосується GFV, то американський бізнесмен Джастін Зіф створив його у жовтні 2023 року та заявив, що буде інвестувати в українські стартапи. Green Flag Ventures вкладає в українські стартапи від $100 000 до близько $1,2 млн. До кінця року GFV планує зробити від 5 до 8 інвестицій.

Нагадаємо, 59 технологічних компаній з України від ШІ до healthtech-стартапів — залучили кошти на масштабування інновацій, загалом 2 млн євро.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa шукає стартапи для участі в Visa Inclusive Fintech Accelerator

Українські стартапи запрошують на хакатон AI for Ukraine Recovery

Для стартапів запустили програму EIT Founders2Founders

За матеріалами Forbes

Рубрики: СтартапиВійна з РосієюГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024 19.08.2024

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024
Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration 16.08.2024

Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration
Українські стартапи запрошують на TechCrunch Disrupt 2024: як взяти участь 16.08.2024

Українські стартапи запрошують на TechCrunch Disrupt 2024: як взяти участь
Для стартапів запустили програму EIT Founders2Founders 14.08.2024

Для стартапів запустили програму EIT Founders2Founders
Visa шукає стартапи для участі в Visa Inclusive Fintech Accelerator 14.08.2024

Visa шукає стартапи для участі в Visa Inclusive Fintech Accelerator
Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon 12.08.2024

Мінцифри оголосило переможців хакатону Cybersecurity Innovations Hackathon
Вибір редакції
Всі
Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
ТОП статей 20.08.2024

Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком

 Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
ТОП статей 19.08.2024

Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
Останні новини
Сьогодні  14:20

Binance опублікувала важливу заяву щодо токенів DOGE, TON, AAVE, NEAR і MATIC

 Сьогодні  13:40

Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції

 Сьогодні  13:00

PayPal хоче замінити Apple Wallet

 Сьогодні  12:20

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов

 Сьогодні  11:40

Акції Netflix зросли до історичного максимуму

 Сьогодні  11:00

Прибуток банків зростає: скільки заробили з початку року

 Сьогодні  10:20

Біткоїн втрачає підтримку на рівні $60 000: що відбувається

 Всі новини
credit link image