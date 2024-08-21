Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції

Один із продуктів українського defence-tech стартапу Kara Dag здатний виявляти БПЛА і рятувати життя військовим на полі бою

Український розробник систем протидії безпілотникам та радіоелектронної боротьби Kara Dag залучив інвестиції фонду Green Flag Ventures (GFV) американського підприємця Джастіна Зіфа.

Про це йдеться у пресрелізі фонду, що спеціалізується на інвестиціях в українські оборонні стартапи.

Гендиректор Kara Dag Ерік Кадиров зазначив, що ці інвестиції допоможуть задовольнити попит, масштабувати операції, вдосконалити технології та розширити вплив як у військовому, так і в цивільному секторах – по всьому світу. Водночас сума інвестицій та деталі угоди наразі не розголошуються.

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«За прогнозами, світовий ринок протидії БПЛА перевищить $10,5 млрд до 2030 року, і Kara Dag добре підготовлений до задоволення як поточного, так і майбутнього попиту», — йдеться у повідомленні GFV.

Довідково

Defence-tech стартап Kara Dag був заснований навесні 2023 року українськими інженерами та підприємцями, вихідцями з ІТ сфери у відповідь на російське вторгнення.

Kara Dag розробляє продукти для детекції, розпізнавання радіосигналів та пеленгації для щоденного цивільного використання туристами та лісниками. У сфері компетенцій також – machine learning, мікроконтролери, GNU Radio, розробка антен, конструювання приладів та налагодження виробництва.

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Один із продуктів компанії – детектор дронів Obriy. Пристрій здатен сповістити про наближення дрона (FPV, квадро) за 2,5 – 4 км. Як зазначає компанія, це дозволить замаскуватись або ж знешкодити дрон.

Що стосується GFV, то американський бізнесмен Джастін Зіф створив його у жовтні 2023 року та заявив, що буде інвестувати в українські стартапи. Green Flag Ventures вкладає в українські стартапи від $100 000 до близько $1,2 млн. До кінця року GFV планує зробити від 5 до 8 інвестицій.

Нагадаємо, 59 технологічних компаній з України від ШІ до healthtech-стартапів — залучили кошти на масштабування інновацій, загалом 2 млн євро.

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