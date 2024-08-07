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Українські стартапи залучили €2 млн інвестицій від Seeds of Bravery

07.08.2024 17:30
Дарія Шуть
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Оголошено перші результати грантової програми від Seeds of Bravery, в рамках якої десятки українських стартапів отримали фінансування

Українські стартапи залучили €2 млн інвестицій від Seeds of Bravery

Фото: seedsofbravery.eu, unsplash.com

Так, 59 технологічних компаній з України від ШІ до healthtech-стартапів — залучили кошти на масштабування інновацій, загалом 2 млн євро, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Фінансування від Seeds of Bravery від 25 до 50 тисяч євро вже отримали стартапи в таких категоріях:

  • інноваційне підприємництво;
  • інкубатори глибоких технологій;
  • відбудова України;
  • масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій.

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Українські стартапи все ще мають можливість залучити до 60 тисяч євро на розвиток свого технологічного проєкту. Дізнатися деталі та подати заявку можна за посиланням.

Seeds of Bravery — це грантова програма від Європейської інноваційної ради, яка підтримує розвиток української стартап-екосистеми та її інтеграцію до європейської.

Особливу увагу програма приділяє інноваційним рішенням, які допоможуть у відбудові післявоєнної України, а також deep-tech проєктам з фокусом на жіночому підприємництві. Загальний грантовий фонд програми — 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, український стартап Pleso отримав інвестиції від United Angels Network. Наразі сума інвестицій не розголошується, подробиці стануть відомі згодом. Стартап покликаний зруйнувати стигму навколо звернення за психологічною допомогою.

Також ми писали, що українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу. Стартап Simplify Labs спеціалізується на розробці криптовалютних платформ та повинен допомогти підприємцям у сфері криптобізнесу. Simplify Labs створює програмне забезпечення для криптоплатформ, що відповідає глобальним стандартам індустрії, пропонуючи миттєвий доступ до необмеженої ліквідності в криптоактивах.

Крім того, українські фінтех-стартапи запрошуються на буткемп у Люксембурзі. Програма Catapult: Inclusion Ukraine — це динамічний тижневий буткемп для фінтех-компаній. Програма проводиться на базі інноваційного хабу LHoFT у Люксембурзі з 14 по 18 жовтня 2024 року.

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Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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