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Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко

31.07.2024 17:15
Микола Деркач
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Нещодавно популярна серед українських підприємців американська платіжна система Mercury вирішила заблокувати рахунки компаній в Україні. У коментарі PSM вони відповіли, що можливо це рішення у майбутньому буде переглянуто, однак бізнесам новий партнер потрібний вже зараз. Щоб дізнатися, як на ситуацію дивляться провідні українські стартапи і які можуть бути альтернативні платформи, ми звернулися за коментарем до Максима Бондаренка, СМО Spendbase

Максим Бондаренко, СМО Spendbase

Максим Бондаренко, СМО Spendbase

Для початку нагадаємо, що Spendbase — це SaaS-платформа для управління витратами і підписками. Її створено для ІТ- та фінансових команд, щоб оптимізувати використання корпоративного програмного забезпечення та фінансові потоки.

За допомогою Spendbase клієнти можуть:

  • автоматизувати управління SaaS;
  • виявляти підозрілі тіньові ІТ-проєкти;
  • виявляти ліцензії, які не використовуються;
  • випереджати продовження контрактів;
  • бачити заплановані та фактичні витрати.

З централізованими та актуальними даними користувачі можуть побачити, як підвищити рентабельність інвестицій у програмне забезпечення.

«Ви можете максимізувати свої заощадження, доручивши управління взаємовідносинами з постачальниками нашим експертам. Ми домовимося про кращі ціни, умови контракту та пільги для вас без жодних авансових платежів», — йдеться на сайті компанії.

Нещодавно Google визнав Spendbase одним з найперспективніших стартапів України, виділивши компанії $100 тис. неакціонерного фінансування в рамках Google for Startups Ukraine Support Fund.

«Це величезне досягнення, яке наближає нас до нашої мети: створити досконалу платформу управління підписками SaaS, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої технологічні ресурси. Дякуємо кожному члену команди за участь у цій неймовірній подорожі. Завдяки підтримці та наставництву Google ми будемо масштабуватися ще швидше та швидше досягати наших цілей», — зазначили у Spendbase.

Тож перейдемо до наших питань.

Чому, на ваш погляд, Mercury планують заблокувати рахунки українців? Крім, звісно, офіційної версії

На жаль, як наслідок терористично-загарбницької діяльності країни сусіда, частина території України, а саме східні та південні її частини, знаходяться під всесвітніми санкціями. Мені здається, що Mercury вирішили, що не мають можливість, або бажання, розділити умовно Львівську область, від Луганської, тому наклали санкції на громадян всієї України на рівні з Білоруссю і росією. Ми вважаємо цей вчинок ганебним, і не далекоглядним. Україна зараз має величезну підтримку на глобальній арені, і дії Merucury будуть мати невідворотні репутаційні наслідки.

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Ви писали про можливу розробку альтернативного рішення для українців. Можете поділитися своїм баченням продукту?

Так, і відверто кажучи, це рішення вже давно в активній розробці і побачить світ в наступному кварталі. Spendbase компанія з українським корінням, побудована переважно українцями, і майже половина наших наявних клієнтів — українці. Ми, як ніхто інший, розуміємо потреби сучасної української технологічної організації, і будуємо продукт відповідно до них.

Які недоліки ви вбачали в продуктах Mercury, які плануєте виправити у власному продукті?

Spendbase, насправді, це більш вертикальне рішення ніж Mercury. Мається на увазі, що ми покриваємо більше юзкейсів, для різних функцій всередині компанії. Mercury — це по суті зручний онлайн банкінг. Це не є недоліком, але у будь-якого стартапу потреби набагато більш комплексні.

Більшість стартапів живе в реаліях обмежених ресурсів, особливо коли мова йде про фінанси. І яка одна з найбільших категорій витрат? Клауд і SaaS. На відміну від Mercury, який ми можемо використати виключно для оплати цих витрат, Spendbase дозволяє вам заощадити десятки, а то і сотні тисяч доларів оптимізуючи ваші витрати на софт і хмарні ресурси через платформу і консультаційні послуги. Наші клієнти нарешті можуть відмовитись від застарілих таблиць, де вони ведуть звітність про корпоративні підписки, і централізувати всю цю інформацію в реальному часі та бачити можливості економії на них.

Чи плануєте ви робити продукт на базі власних фінансових рішень чи залучати партнерів?

Не дивлячись на не просту ситуацію в Україні, та й у світі в цілому, Spendbase дуже активно зростає, і робить це за свої кошти. Наша компанія є прибутковою, і завжди такою була. Але це не означає, що ви закриті до зовнішнього фінансування. Я б назвав наш поточний настрій як «дослідницький»: в нас немає агресивної цілі на раунд, але ми ведемо ряд перемовин, і вивчаємо свої можливості.

Раніше ми також писали, яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury.

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Рубрики: FinTechГрошіІнтервʼюСвітПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтаттіТехнологіїБізнес
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