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Український стартап Pleso залучив інвестиції від United Angels Network

30.07.2024 20:30
Ольга Деркач
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Український стартап Pleso отримав інвестиції від United Angels Network. Наразі сума інвестицій не розголошується, подробиці стануть відомі згодом

Український стартап Pleso залучив інвестиції від United Angels Network

Український стартап Pleso залучив інвестиції від United Angels Network Фото: freepik.com

Про це повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.

«United Angels Network з гордістю оголошує про свою інвестицію в Pleso, український стартап, що революціонізує сферу онлайн-психотерапії З присутністю в трьох країнах і щомісячними продажами в $200 000. Платформа Pleso робить значні кроки в наданні доступної підтримки в сфері психічного здоров’я», — йдеться в пості.

Стартап покликаний зруйнувати стигму навколо звернення за психологічною допомогою. Pleso твердо вірить, що психотерапія — це не соромно і не незручно. Так само, як фізичне здоров’я є важливим, так і психічне здоров’я є основою щасливого життя. Pleso прагне бути поруч зі своїми клієнтами, допомагаючи їм будувати цей фундамент цеглинка за цеглинкою.

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«United Angels Network визнав потенціал Pleso та інвестував у стартап, додавши його до нашого портфелю перспективних проєктів. Ми раді підтримати місію та розвиток Pleso і впевнені, що наші інвестиції допоможуть їм і надалі долати бар’єри та покращувати доступність психіатричної допомоги», — додали в організації.

Нагадаємо, що українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу. Стартап Simplify Labs спеціалізується на розробці криптовалютних платформ та повинен допомогти підприємцям у сфері криптобізнесу. Simplify Labs створює програмне забезпечення для криптоплатформ, що відповідає глобальним стандартам індустрії, пропонуючи миттєвий доступ до необмеженої ліквідності в криптоактивах.

Раніше ми писали, що українські фінтех-стартапи запрошуються на буткемп у Люксембурзі. Програма Catapult: Inclusion Ukraine — це динамічний тижневий буткемп для фінтех-компаній. Програма проводиться на базі інноваційного хабу LHoFT у Люксембурзі з 14 по 18 жовтня 2024 року.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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