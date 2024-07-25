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Українські фінтех-стартапи запрошуються на буткемп у Люксембурзі

25.07.2024 10:20
Ольга Деркач
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Фінтех-стартапи з України можуть подати заявку на участь у тижневому буткемпі Catapult: Inclusion Ukraine у Люксембурзі

Українські фінтех-стартапи запрошуються на буткемп у Люксембурзі

Українські фінтех-стартапи запрошуються на буткемп у Люксембурзі Фото: freepik.com

Програма Catapult: Inclusion Ukraine — це динамічний тижневий буткемп для фінтех-компаній. Програма проводиться на базі інноваційного хабу LHoFT у Люксембурзі з 14 по 18 жовтня 2024 року.

Спираючись на успіх акселераційних програм Catapult з 2018 року та за підтримки Директорату з питань співробітництва та гуманітарних питань, цей спеціальний випуск повністю присвячений українським фінтех-компаніям та фінансовій доступності, що реалізується у співпраці з ексклюзивними партнерами в екосистемі послуг фінансової доступності Люксембургу.

Програма пропонує учасникам унікальну можливість поспілкуватися з лідерами, інвесторами та засновниками у сфері фінансової доступності Люксембургу, отримавши безцінну інформацію та знання. Кульмінацією програми є можливість для учасників виступити перед експертною аудиторією.

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Catapult: Inclusion Ukraine зосереджений на трьох ключових стовпах:

  • вплив: фокус на створенні позитивного соціально-економічного впливу в Україні через фінансову інклюзію;
  • масштабування: учасники отримають уявлення про ефективні стратегії розширення свого бізнесу, включаючи побудову партнерств, залучення клієнтів та оптимізацію операційної діяльності;
  • фінансування: учасники дізнаються про стратегії фінансування та фінансовий менеджмент для забезпечення ресурсів, запуску інноваційних рішень та сприяння фінансовій інклюзії в Україні.

У програмі Catapult: Inclusion Ukraine візьмуть участь 10 перспективних фінтех-компаній, що працюють у сфері фінансування впливу та фінансової інклюзії в цілому (витрати на проїзд та проживання покриваються для одного учасника від кожної фінтех-компанії), надаючи їм спеціальну програму для навчання масштабуванню, побудові бізнес-моделі з більшим соціальним впливом, а також ефективному залученню та управлінню капіталом.

Подати заявку на участь можуть фінтех-компанії, що працюють в Україні та розробляють локальні інноваційні рішення, які створюють відчутний вплив на суспільство.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup. Це найбільший у світі пітч-конкурс для стартапів. Цьогоріч подія обʼєднає понад 50 тисяч відвідувачів та 2 500 інвесторів з 75+ країн світу. Участь у Startup World Cup — це крута можливість для технологічних проєктів презентувати свою розробку на весь світ та залучити $1 млн на розвиток інновацій.

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За матеріалами: LHoFT.

Рубрики: СтартапиСвітНовиниТехнології
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