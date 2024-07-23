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Український стартап Assisterr залучив $1,7 млн фінансування

23.07.2024 16:20
Ольга Деркач
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Стартап Assisterr, заснований українцями Ніком Гавриляком та Дмитром Діменко, успішно залучив $1,7 млн у раунді pre-seed

Український стартап Assisterr залучив $1,7 млн фінансування

Український стартап Assisterr залучив $1,7 млн фінансування Фото: unsplash.com

Серед інвесторів, які підтримали проект, є web3 акселератор Outlier Ventures, Web3.com Ventures, Moonhill Capital, Contango, а також ангели з Zero Gravity, Aethir, EigenLayer, Bagel, SwissBorg та Particle Network.

На початку травня Assisterr завершив невеликий ангельський раунд фінансування за участю Jito Labs, Particle Network, API3 DAO та Superteam UK.

Assisterr надає платформу, яка дозволяє розробникам і креаторам створювати спеціалізовані ШІ моделі, використовуючи інфраструктуру компанії.

У травні співзасновник і генеральний директор Нік Гавриляк розповів, що за останній рік команда здійснила перехід з B2C на B2B модель. Тепер компанія розширює свої можливості від простого інструменту до комплексного інфраструктурного рішення.

Їхній B2B продукт орієнтований на автоматизацію підтримки розробників, з основною цільовою аудиторією — організації, що працюють з розробниками, та різні web3 протоколи.

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Команда має намір використати залучені кошти для розвитку та розширення своєї платформи, яка займається токенізацією ШІ моделей, а також для збільшення команди.

«За досить короткий час ми вийшли в лідери своєї ніші з 50+ SLMs, понад 150 000 зареєстрованих користувачів на платформі та 100 000 комюніті в X та Діскорді. Зараз ми працюємо над розширенням категорій SLMs які представлені на платформі та запуском AІ-lab — no-code SLM модулю доступного для широкого загалу користувачів», — коментує Діменко.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup. Це найбільший у світі пітч-конкурс для стартапів. Цьогоріч подія обʼєднає понад 50 тисяч відвідувачів та 2 500 інвесторів з 75+ країн світу. Участь у Startup World Cup — це крута можливість для технологічних проєктів презентувати свою розробку на весь світ та залучити $1 млн на розвиток інновацій.

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За матеріалами: Vector.

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовини
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