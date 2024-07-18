Український стартап MaPanda залучив $1,3 млн інвестицій

Український стартап MaPanda, що спеціалізується на гейміфікованому навчанні та терапії для дітей віком від трьох до дев’яти років, отримав $1,3 млн інвестицій

Ці кошти, залучені від засновника Bini Games у кілька раундів венчурного фінансування, дали змогу створити MVP і провести його тестування з партнерами. Наразі команда зосереджена на розвитку технології на українському ринку, з подальшими планами на експансію в США.

MaPanda використовує анімованих персонажів, якими в режимі реального часу керують досвідчені викладачі або психологи, для навчання та терапії дітей. Цей підхід дозволяє дітям зануритися в мультяшний світ, знижуючи стрес від взаємодії з дорослими та підвищуючи рівень довіри і залученості.

Цікаве по темі: Оцінка одного з найдорожчих фінтех-стартапів світу досягла $70 млрд

Засновник MaPanda, Михайло Гончаров, зазначає, що їхня технологія вирішує дві основні проблеми: мобільні ігри, які цікаві, але не забезпечують системних знань, та Zoom-навчання, яке складно утримує увагу дітей. MaPanda об’єднує гейміфікований світ з якісною освітою та терапією.

Дослідження MaPanda показали, що 91% дітей можуть утримувати увагу протягом 20-30 хвилин занять, а 98% з нетерпінням чекають наступної зустрічі.

Платформа MaPanda підходить для навчання іноземним мовам, підготовки до школи, розвитку софт-скілів, логіки, математики, емоційного інтелекту та креативності.

MaPanda співпрацює зі школами, освітніми ініціативами, громадськими організаціями, викладачами та психологами.

Нагадаємо, що Мінцифри шукає стартапи для участі в Open Data Accelerator. Open Data Accelerator — це тримісячна акселераційна програма для українських стартапів, які розробляють технологічні рішення на основі відкритих даних.

Також ми писали, що Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival. Фестиваль Good Spirit — це технологічна подія, яка обʼєднає топових експертів з різних сфер — від сталого бізнесу до навчання та соціального активізму для обміну інноваціями й нових рішень для сталого розвитку. На фестивалі учасники зможуть налагодити нові партнерства, залучити інвестиції та розширити мережу професійних контактів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі

Український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап

Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights

За матеріалами: AIN.