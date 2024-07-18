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Український стартап MaPanda залучив $1,3 млн інвестицій

18.07.2024 18:30
Ольга Деркач
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Український стартап MaPanda, що спеціалізується на гейміфікованому навчанні та терапії для дітей віком від трьох до дев’яти років, отримав $1,3 млн інвестицій

Український стартап MaPanda залучив $1,3 млн інвестицій

Український стартап MaPanda залучив $1,3 млн інвестицій Фото: unsplash.com

Ці кошти, залучені від засновника Bini Games у кілька раундів венчурного фінансування, дали змогу створити MVP і провести його тестування з партнерами. Наразі команда зосереджена на розвитку технології на українському ринку, з подальшими планами на експансію в США.

MaPanda використовує анімованих персонажів, якими в режимі реального часу керують досвідчені викладачі або психологи, для навчання та терапії дітей. Цей підхід дозволяє дітям зануритися в мультяшний світ, знижуючи стрес від взаємодії з дорослими та підвищуючи рівень довіри і залученості.

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Засновник MaPanda, Михайло Гончаров, зазначає, що їхня технологія вирішує дві основні проблеми: мобільні ігри, які цікаві, але не забезпечують системних знань, та Zoom-навчання, яке складно утримує увагу дітей. MaPanda об’єднує гейміфікований світ з якісною освітою та терапією.

Дослідження MaPanda показали, що 91% дітей можуть утримувати увагу протягом 20-30 хвилин занять, а 98% з нетерпінням чекають наступної зустрічі.

Платформа MaPanda підходить для навчання іноземним мовам, підготовки до школи, розвитку софт-скілів, логіки, математики, емоційного інтелекту та креативності.

MaPanda співпрацює зі школами, освітніми ініціативами, громадськими організаціями, викладачами та психологами.

Нагадаємо, що Мінцифри шукає стартапи для участі в Open Data Accelerator. Open Data Accelerator — це тримісячна акселераційна програма для українських стартапів, які розробляють технологічні рішення на основі відкритих даних.

Також ми писали, що Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival. Фестиваль Good Spirit — це технологічна подія, яка обʼєднає топових експертів з різних сфер — від сталого бізнесу до навчання та соціального активізму для обміну інноваціями й нових рішень для сталого розвитку. На фестивалі учасники зможуть налагодити нові партнерства, залучити інвестиції та розширити мережу професійних контактів.

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За матеріалами: AIN.

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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