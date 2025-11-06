Капіталізація XRP зросла на $2 млрд лише за добу

За останні 24 години XRP демонстрував стале зростання, піднявшись вище $2,30 і додавши близько $2 млрд до своєї ринкової капіталізації після того, як Ripple підтвердила стратегічну інвестицію на $500

Під час торгів 6 листопада актив у моменті досяг $2,38, а ринкова капіталізація — $143 млрд, перш ніж ціна консолідувалася поблизу рівня $138,68 млрд, що становить приріст на 3,13% за сесію. При цьому, вже ввечері вартість почала стрімко падати, сягнувши $2,23. Це може свідчити про фіксацію прибутків інвесторами.

Реакція ринку відображає зміну в інституційному сприйнятті. Раунд фінансування, очолений структурами, пов’язаними з Citadel Securities і Fortress Investment Group, підкріплює думку, що інфраструктура Ripple набуває дедалі більшого значення у сфері транскордонних розрахунків та забезпечення ліквідності для інституцій у криптосекторі. Така висока оцінка у нинішніх ринкових умовах свідчить про впевненість у бізнес-моделі Ripple та її довгострокових перспективах.

На динаміку потоків додатково вплинуло підтвердження пілотного проєкту Mastercard із розрахунків на базі XRP Ledger, із використанням RLUSD у співпраці з WebBank і Gemini. Метою пілоту є оцінка ефективності розрахунків у кредитних карткових транзакціях — сфері, де затримка, можливість аудиту та відповідність нормативним вимогам мають більше значення, ніж теоретична пропускна здатність.

На відміну від загальних наративів щодо впровадження блокчейну, ця ініціатива інтегрує XRPL у реальне платіжне середовище, де завершення розрахунків за 3–5 секунд забезпечує відчутне підвищення ефективності порівняно з традиційними системами.

Аналіз ціни XRP

Час цього зсуву є показовим. XRP почав зростати після заяви Ripple, що відбулася на тлі 22% падіння за останній місяць, спричиненого переважно загальними ризик-оф настроями, а не слабкістю протоколу. Поєднання припливу капіталу та тестування реальних розрахункових кейсів стало каталізатором для переоцінки активу, який до того перебував у зоні перепроданості.

«Короткостроковий імпульс тепер зосереджений у діапазоні $2,40–$2,44, що відповідає рівню 38,2% за сіткою Фібоначчі від максимуму кінця вересня. Стійке закриття вище цього рівня свідчитиме про перехід ринкової структури від реактивної до конструктивної. Якщо ж XRP не зможе його подолати, криптовалюта, ймовірно, залишиться в діапазоні консолідації, тоді як фундаментальні показники продовжуватимуть зміцнюватися», — зазначили аналітики Finbold.

Станом на момент написання матеріалу монета стабілізувалася ближче до зони підтримки.

За матеріалами finbold.com.