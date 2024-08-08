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Українські стартапи запрошують на хакатон AI for Ukraine Recovery

08.08.2024 17:00
Дарія Шуть
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Підприємцям пропонують створити інновації на базі штучного інтелекту (ШІ) для відновлення України, взявши участь в події AI for Ukraine Recovery Hackathon

AI for Ukraine Recovery Hackathon

Фото: t.me/mintsyfra

AI for Ukraine Recovery Hackathon — це хакатон з розробки рішень на основі ШІ — від підтримки психічного здоровʼя постраждалих від війни до захисту від кібератак на критичну інфраструктуру, повідомляють у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Протягом 48 годин понад 150 учасників (ШІ-стартапи, розробники, студенти та всі, хто цікавиться нейромережею) працюватимуть над розробками та представлять свій проєкт перед представниками українського уряду, бізнесу й волонтерського руху.

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Під час заходу 20 команд створять ШІ-рішення за п’ятьма треками:

  • оцінка збитків;
  • кібербезпека;
  • ефективність та вплив міжнародної підтримки;
  • психічне здоров’я;
  • боротьба з дезінформацією.

Взяти участь можуть команди з 2–6 людей та індивідуальні фахівці, які готові створювати ШІ-інновації для повоєнного відновлення України.

AI for Ukraine Recovery Hackathon пройде 6–8 вересня. Долучитися можна онлайн або офлайн у Києві чи Таллінні. Подати заявку на участь можна до 2 вересня за посиланням.

Нагадаємо, оголошено перші результати грантової програми від Seeds of Bravery, в рамках якої десятки українських стартапів отримали фінансування. 59 технологічних компаній з України — від ШІ до healthtech-стартапів — залучили кошти на масштабування інновацій, загалом 2 млн євро.

Також ми писали, що українські фінтех-стартапи запрошуються на буткемп у Люксембурзі. Програма Catapult: Inclusion Ukraine — це динамічний тижневий буткемп для фінтех-компаній. Програма проводиться на базі інноваційного хабу LHoFT у Люксембурзі з 14 по 18 жовтня 2024 року.

Крім цього, українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу. Simplify Labs створює програмне забезпечення для криптоплатформ, що відповідає глобальним стандартам індустрії, пропонуючи миттєвий доступ до необмеженої ліквідності в криптоактивах.

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Рубрики: СтартапиВійна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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