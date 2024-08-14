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Для стартапів запустили програму EIT Founders2Founders

14.08.2024 19:30
Дарія Шуть
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Стартапи, які хочуть вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у тренінгах від EIT Founders2Founders

Для стартапів запустили програму EIT Founders2Founders

Фото: freepik.com

EIT Founders2Founders — це безоплатна програма для підприємців, які хочуть масштабувати стартап та залучити іноземні інвестиції, що підсилять українську економіку.

Топові представники технологічного сектору проведуть серію одноденних воркшопів для засновників і представників стартапів, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Зазначається, що на тренінгах учасники зможуть:

  • прокачати навички пітчингу проєктів;
  • отримати персональну менторську підтримку;
  • залучити додаткове фінансування та інвестиції;
  • розширити мережу корисних партнерств і професійних контактів.

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При цьому найкращі стартапи презентують свої проєкти на Міжнародному експортному форумі 2024 — Innovation Boost.

«Це крута можливість показати свою розробку бізнес-ангелам, інвесторам та представникам корпорацій, а також залучити кошти на розвиток бізнесу», — зауважили в Мінцифри.

Взяти участь в програмі можуть засновники та представники команд стартапів, які випускають мінімально життєздатний продукт (MVP) чи перебувають на ранніх стадіях розвитку.

Тренінги проходитимуть в офлайн-форматі в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Розклад тренінгів і деталі програми можна дізнатись за посиланням.

Програма EIT Founders2Founders (F2F): Тренінг з розвитку інноваційного підприємництва з ініціативи EIT Community реалізується Vacuum Deep Tech Acceleration за підтримки Мінцифри, Міністерства освіти і науки України спільно з Дія.City, національним проєктом Дія.Бізнес та YEP Accelerator.

Нагадаємо, підприємцям пропонують створити інновації на базі штучного інтелекту (ШІ) для відновлення України, взявши участь в події AI for Ukraine Recovery Hackathon.

Взяти участь можуть команди з 2–6 людей та індивідуальні фахівці, які готові створювати ШІ-інновації для повоєнного відновлення України. Подія пройде 6–8 вересня. Долучитися можна онлайн або офлайн у Києві чи Таллінні.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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