Для стартапів запустили програму EIT Founders2Founders

Стартапи, які хочуть вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у тренінгах від EIT Founders2Founders
EIT Founders2Founders — це безоплатна програма для підприємців, які хочуть масштабувати стартап та залучити іноземні інвестиції, що підсилять українську економіку.
Топові представники технологічного сектору проведуть серію одноденних воркшопів для засновників і представників стартапів, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Зазначається, що на тренінгах учасники зможуть:
- прокачати навички пітчингу проєктів;
- отримати персональну менторську підтримку;
- залучити додаткове фінансування та інвестиції;
- розширити мережу корисних партнерств і професійних контактів.
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При цьому найкращі стартапи презентують свої проєкти на Міжнародному експортному форумі 2024 — Innovation Boost.
«Це крута можливість показати свою розробку бізнес-ангелам, інвесторам та представникам корпорацій, а також залучити кошти на розвиток бізнесу», — зауважили в Мінцифри.
Взяти участь в програмі можуть засновники та представники команд стартапів, які випускають мінімально життєздатний продукт (MVP) чи перебувають на ранніх стадіях розвитку.
Тренінги проходитимуть в офлайн-форматі в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Розклад тренінгів і деталі програми можна дізнатись за посиланням.
Програма EIT Founders2Founders (F2F): Тренінг з розвитку інноваційного підприємництва з ініціативи EIT Community реалізується Vacuum Deep Tech Acceleration за підтримки Мінцифри, Міністерства освіти і науки України спільно з Дія.City, національним проєктом Дія.Бізнес та YEP Accelerator.
Нагадаємо, підприємцям пропонують створити інновації на базі штучного інтелекту (ШІ) для відновлення України, взявши участь в події AI for Ukraine Recovery Hackathon.
Взяти участь можуть команди з 2–6 людей та індивідуальні фахівці, які готові створювати ШІ-інновації для повоєнного відновлення України. Подія пройде 6–8 вересня. Долучитися можна онлайн або офлайн у Києві чи Таллінні.
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