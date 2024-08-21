Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап

Український інвестиційний синдикат Toloka взяв участь у фінансовому раунді для медичного стартапу Persimmon на $5,2 млн. Частка Toloka у цій сумі становить $645 000

Про це Forbes повідомила пресслужба синдикату.

Toloka входить до числа 20 найактивніших інвесторів на українському ринку стартапів.

Persimmon — це телемедична платформа, яка спеціалізується на наданні послуг естетичної косметології на дому. Раніше стартап вже отримував інвестиції від IPD Capital та Draper Association.

До останнього інвестиційного раунду на суму $5,2 млн, крім Toloka, долучилися також Waterline Ventures, Kadron Capital Partners, Plus, а також декілька приватних інвесторів.

За словами засновників Toloka, стартап Persimmon у 2022 році заробив $750 000, а в 2023 році його дохід зріс до $4,8 млн. Оцінка вартості компанії в цьому раунді не розголошується.

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«За нашими даними цей ринок у розмірі понад $3,2 млрд наразі не має великого провайдера послуг на дому. А також у найближчі роки тренд на домашні послуги естетичної косметології буде стрімко розвиватися і у інших країнах світу», – пояснює співзасновник Toloka Ігор Шойфот.

Persimmon було засновано в січні 2022 року технопідприємцями Марком Гедфілдом та Метью Бартлеттом. Компанія має офіси в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Далласі, а також планує розширення своєї діяльності в інших великих містах США.

Сервіс Persimmon вже обслуговує понад 20 000 платних користувачів, переважно зі США, і співпрацює з понад 800 активними медичними фахівцями. Щомісяця до платформи приєднується до 150 нових провайдерів.

Toloka — ангельський синдикат, створений навесні 2023 року, який активно інвестує в українські та міжнародні стартапи. У першій половині 2023 року синдикат закрив дев’ять угод на загальну суму $8 млн, із середнім чеком $950 000.

Нагадаємо, що український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції. Гендиректор Kara Dag Ерік Кадиров зазначив, що ці інвестиції допоможуть задовольнити попит, масштабувати операції, вдосконалити технології та розширити вплив як у військовому, так і в цивільному секторах – по всьому світу. Водночас сума інвестицій та деталі угоди наразі не розголошуються.

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