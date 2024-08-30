Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days

Український фонд стартапів (USF) у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery шукають стартапи, які представлять Україну на Luxembourg Venture Days

Про це пише Seeds of Bravery у своєму каналі в Telegram.

Люксембург — це активний бізнес-хаб та міжнародний центр у серці Європи, що створює безліч можливостей для взаємодії між інвесторами та підприємцями. Luxembourg Venture Days відбудеться 16-17 жовтня. Захід об’єднає різноманітні активності в одному місці.

Завдяки матчмейкінг активностям, стартапи матимуть унікальну можливість кооперації з представниками люксембурзької та європейської екосистеми.

У межах заходу українську стартап-делегацію очікують:

воркшопи з пітчингу з представниками венчурних фондів;

панельна дискусія на тему інвестування, фандрейзингу, вибору інвесторів та масштабування після отримання фінансування;

нетворкінг-сесії для стартапів та венчурних інвесторів.

Цікаве по темі: Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап

Для участі стартапи повинні відповідати наступним критеріям:

мати чітку ціннісну пропозицію (інноваційний продукт або послуга);

бути готовими вийти на міжнародний ринок;

мати наявний дохід / ARR та можливості для зростання.

Зареєструватися можна за посиланням. Дедлайн реєстрації: 8 вересня.

Участь українських стартапів у Luxembourg Venture Days організовується Українським фондом стартапів та Luxinnovation у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції. Один із продуктів українського defence-tech стартапу Kara Dag здатний виявляти БПЛА і рятувати життя військовим на полі бою. Гендиректор Kara Dag Ерік Кадиров зазначив, що ці інвестиції допоможуть задовольнити попит, масштабувати операції, вдосконалити технології та розширити вплив як у військовому, так і в цивільному секторах – по всьому світу. Водночас сума інвестицій та деталі угоди наразі не розголошуються.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн