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Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days

30.08.2024 17:40
Ольга Деркач
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Український фонд стартапів (USF) у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery шукають стартапи, які представлять Україну на Luxembourg Venture Days

Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days

Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days Фото: events.startupluxembourg.com

Про це пише Seeds of Bravery у своєму каналі в Telegram.

Люксембург — це активний бізнес-хаб та міжнародний центр у серці Європи, що створює безліч можливостей для взаємодії між інвесторами та підприємцями. Luxembourg Venture Days відбудеться 16-17 жовтня. Захід об’єднає різноманітні активності в одному місці.

Завдяки матчмейкінг активностям, стартапи матимуть унікальну можливість кооперації з представниками люксембурзької та європейської екосистеми.

У межах заходу українську стартап-делегацію очікують:

  • воркшопи з пітчингу з представниками венчурних фондів;
  • панельна дискусія на тему інвестування, фандрейзингу, вибору інвесторів та масштабування після отримання фінансування;
  • нетворкінг-сесії для стартапів та венчурних інвесторів.

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Для участі стартапи повинні відповідати наступним критеріям:

  • мати чітку ціннісну пропозицію (інноваційний продукт або послуга);
  • бути готовими вийти на міжнародний ринок;
  • мати наявний дохід / ARR та можливості для зростання.

Зареєструватися можна за посиланням. Дедлайн реєстрації: 8 вересня.

Участь українських стартапів у Luxembourg Venture Days організовується Українським фондом стартапів та Luxinnovation у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції. Один із продуктів українського defence-tech стартапу Kara Dag здатний виявляти БПЛА і рятувати життя військовим на полі бою. Гендиректор Kara Dag Ерік Кадиров зазначив, що ці інвестиції допоможуть задовольнити попит, масштабувати операції, вдосконалити технології та розширити вплив як у військовому, так і в цивільному секторах – по всьому світу. Водночас сума інвестицій та деталі угоди наразі не розголошуються.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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