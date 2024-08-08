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Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн

08.08.2024 15:40
Ольга Деркач
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Нью-Йоркська фінтех-компанія Payoneer придбала за $61 млн сінгапурський стартап Skuad, який займається кадровими питаннями та розрахунком заробітної плати

Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн

Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн Фото: pixabay.com

Payoneer заявив, що може доплатити ще до $10 млн за умови, що Skuad досягне певних показників протягом перших 18 місяців після придбання. Payoneer також зобов’язався виділити $10 млн у вигляді акцій з обмеженим терміном дії, які підлягають передачі за умови подальшої зайнятості ключового персоналу. Таким чином, в цілому, Payoneer може заплатити близько $81 млн.

Сундіп Сахі заснував компанію у 2019 році з метою спрощення міжнародного найму. Відтоді компанія зосередилася на допомозі малим і середнім роботодавцям у понад 160 країнах у вирішенні проблем, які ускладнюють створення розподілених команд, таких як варіації в нормативних актах на різних ринках, міжнародні платіжні відомості та дистанційне приєднання до команди.

Payoneer є постачальником послуг транскордонних платежів для близько 2 мільйонів підприємств у більш ніж 190 країнах і територіях.

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Як Payoneer, так і Skuad орієнтовані на малий та середній бізнес, який працює на міжнародному рівні, особливо на ринках, що розвиваються.

У Payoneer працює понад 2 150 співробітників. За словами генерального директора Джона Каплана, в Skuad працює близько 200 співробітників, і всі вони приєднаються до Payoneer в рамках придбання. Він відмовився розкривати фінансові показники Skuad, зазначивши лише, що компанія має «модель високих темпів зростання постійного доходу». Payoneer також оголосив про рекордний дохід у розмірі $240 млн, що на 16% більше, ніж у минулому році.

«Однією з найбільших можливостей Payoneer є завоювання частки на ринку B2B обсягом $6 трлн. Малі та середні підприємства по всьому світу використовують глобальні можливості, експортуючи товари та послуги через кордони. Наприклад, BPO на Філіппінах, маркетингові агентства в ОАЕ, експортери косметики в Південній Кореї тощо, — розповів Каплан. — Компанії перебувають під дедалі більшим тиском щодо скорочення витрат на робочу силу. І ми бачимо перехід від індивідуальних моделей фрілансерів до компаній, які шукають більш масштабовані рішення».

Payoneer планує інтегрувати пропозиції Skuad з управління заробітною платою та контрактами у свою пропозицію.

Нагадаємо, що ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків. Починаючи з серпня, чинні та нові користувачі акаунтів Payoneer зможуть отримати від ПриватБанку кешбеки від 500 до 2000 грн.

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За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниТехнологіїPayoneer
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Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн

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