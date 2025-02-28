Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим

Технологічні компанії в усьому світі працюють в умовах фінансової невизначеності, коли рішення глобальних фінансових установ можуть обмежити доступ до банківських послуг та завадити бізнесам своєчасно виконувати свої зобов’язання. Багато українських компаній, що працюють на міжнародних ринках, також відчули на собі непередбачувані наслідки таких рішень. В інтерв’ю для PaySpace Magazine засновник Dreambit.io Ельдар Мєнсутов розповів, як партнерство з Payoneer допомогло компанії в складний період та поділився своїми планами на майбутнє

Трошки розповімо про компанію героя нашого інтерв’ю. Dreambit.io — це провідна компанія, що спеціалізується на розробці мобільних та вебдодатків, використовуючи кросплатформні технології. Заснована у 2017 році в Україні, компанія фокусується на таких індустріях, як фінансові технології, електронне навчання, охорона здоров’я та електронна комерція. Dreambit активно працює над розробкою мобільних застосунків для банківської справи, страхування та управління особистими фінансами, а також додатків для кредитування.

Компанія працює з клієнтами у всьому світі включно з США, Канадою, Німеччиною та Великою Британією, та розробляє рішення як для стартапів, так і для вже сталих компаній. Завдяки своєму досвіду у сфері фінансових рішень, Dreambit допомагає клієнтам створювати безпечні, відповідні вимогам KYC та регулятивним нормам фінансові продукти для транскордонних платежів і не тільки.

Основна місія Dreambit полягає у створенні кросплатформних мобільних додатків, які відповідають найвищим стандартам якості. Компанія надає послуги розробки мобільних застосунків, дизайну UX/UI та консультування з питань фінтех-додатків. Dreambit відома своїм гнучким підходом до управління без бюрократії та жорсткої ієрархії, підтримуючи довгострокові взаємовигідні відносини з клієнтами та сприяючи кар’єрному зростанню своїх співробітників.

Dreambit створює середовище, яке сприяє інноваціям і професійному зростанню, залишаючись однією з провідних компаній у галузі мобільних технологій на міжнародному рівні.

Розкажіть трохи про Dreambit. У чому основна діяльність? Як довго ви працюєте та які у вас основні ринки?

Dreambit — IT аутсорс та аутстаф компанія, яка розробляє в більшості мобільні застосунки. Це кросплатформна розробка, коли ми пишемо один код, і він працює одночасно на IOS, Android, web та інших платформах.

Ми працюємо вже понад п’ять років. Наші основні ринки — США та Європа.

Сьогодні ми спостерігаємо глобальну економічну та фінансову нестабільність, з наслідками якої зіштовхується багато технологічних компаній у всьому світі. Чи відчуваєте ви в Dreambit наслідки цієї нестабільності?

Звісно відчуваємо, як і більшість українських компаній. Глобальна фінансова нестабільність — це точно проблема для всіх, зокрема для таких компаній як наша, що працюють на різних міжнародних ринках.

Цікаве по темі: Глобальні інвестиції у фінтех досягли семирічного мінімуму — KPMG

Як саме фінансова нестабільність вплинула на роботу компанії?

Ми були вимушені достроково припинити співпрацю з нашим попереднім фінансовим партнером. Унаслідок цього ми мало не порушили виконання наших обов’язків за контрактами, адже виник серйозний ризик несвоєчасності виплат контрагентам.

З іншого боку, цей виклик повпливав на швидкість прийняття рішень і на їхню якість. Якби ми миттєво не відреагували на цю ситуацію, застосовуючи свій план на випадок непередбачених обставин, і вчасно не знайшли альтернативу, ми б могли опинитися у доволі складній ситуації.

Ми знаємо, що в результаті ви обрали своїм новим фінансовим партнером Payoneer. Чому саме ця платформа?

Насамперед ми орієнтувались на сучасність рішень та продуктів для бізнесу, на якість сапорту. Особливо останнього нам не вистачало у минулому та хотілося б знайти саме такий сервіс. Коли ми познайомилися з Payoneer, вони мені виділили людину, яка буквально вела мене за руку весь час. Звісно, ще нас повністю влаштовували комісії, тарифи, а також можливість підключати команду, наприклад, бухгалтера чи фінансиста, щоб вони могли цим займатися без моєї участі. Тобто ми знайшли все, що шукали, саме в Payoneer і наразі використовуємо більшість доступних послуг платформи.

І як відбувався цей процес знайомства з Payoneer?

Все було дійсно дуже гладко і чітко. Менеджер гарно провів онбординг, і нам не доводилося переживати, що щось піде не так. Процес онбордингу був плавним і гнучким, супроводжувався чіткими інструкціями та відповідав моїм уподобанням щодо подачі документів.

Особливої уваги вартий ретельний процес верифікації, що відповідає прагненню Payoneer забезпечити безпечні та безперебійні операції. Хоча це може і зайняти певний час, проте надає впевненість, що ваші контрагенти, які мають обліковий запис в Payoneer, пройшли ретельну перевірку на відповідність безпеці й вимогам законодавства.

Читайте популярне: Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

Які фінансові активності ви вже здійснюєте в Рayoneer? Поділіться досвідом.

Ми приймаємо платежі й оплачуємо роботу нашим контрагентам. Ось це головні функції. А у нас є контрагенти, які теж є клієнтами Рayoneer. Якщо у контрагента є Payoneer-акаунт, то дуже швидко проходять транзакції. Коли гроші відправлені, то вони практично у той самий час з’являються на його акаунті. Серед них є як ФОПи, так і юрособи. Наприклад, послуги з маркетингу ми замовляємо аутсорс, і оплачуємо через Payoneer. Також оплачуємо й інші рахунки. Наразі ми працюємо приблизно з 20-ма підрядниками, більшість з яких знаходяться в Україні.

Один з вагомих плюсів — можливість здійснювати масові платежі. Наприклад, нам треба сплатити одразу багато рахунків. Ми заводимо лише один файл і все. Не треба по кожному робити підтвердження, вводити номери. Наш бухгалтер підготував файл, все перевірив, а потім одне натискання кнопки — і платежі відправили.

Яку роль на вашу думку відіграє фінансове партнерство для розвитку бізнесу, зокрема для таких компаній, як Dreambit, що працюють на міжнародних ринках?

Навряд чи хтось буде сперечатись, що стратегічне фінансове партнерство є надзвичайно важливим. У наш час недостатньо просто знайти рішення для здійснення транзакцій. Натомість треба знайти надійного фінансового партнера, який ще і сам може швидко змінюватися та адаптуватися під впливом різних факторів, одразу пропонуючи оновлені продукти, які будуть закривати ваші актуальні запити. Окрім цього, партнерство має забезпечити вам більш кастомізовані, гнучкі фінансові рішення, які відповідатимуть унікальним потребам вашого бізнесу.

Зрозуміло. А окрім сучасних платіжних сервісів і гнучких фінансових рішень, про які ви сказали, за якими ще критеріями ви обирали фінансового партнера?

Три основні критерії – це стабільність, надійність і безпека. Нам треба бути впевненими, що ми завжди зможемо виконати наші обов’язки й нікого не підведемо, а також зможемо прийняти гроші зі свого боку вчасно та без проблем.

Що б ви порадили іншим стартапам, які можуть зіткнутися з подібними проблемами, зокрема з банківськими, фінансовими?

У першу чергу, якщо зіткнулися з проблемою, то її треба вирішувати одразу, але спочатку продумати тактику. Треба розуміти свої потреби, виписати їх, а потім вже шукати оптимальне рішення, яке їх закриває повністю. Не факт, що кожному підійде Payoneer. Але у нашому випадку саме це рішення закрило всі потреби, які ми попередньо сформулювали й виписали.

Читайте також: 5 шахрайських схем із ШІ, які залишатимуться актуальними у 2025

Такі ситуації трапляються і бізнесу потрібно бути до них готовими. Головне — зберігати спокій та все проаналізувати, щоб знайти правильні шляхи розв’язання проблеми. Що ми і зробили зі свого боку. Це допомогло нам швидко та якісно налагодити робочі процеси, а не отримати хаос.

Як членство в UA Tech Network допомогло подолати ці виклики та використовувати нові можливості?

Тут у нас виник повний метч. Вони одразу мене сконтактували з кращими людьми в Payoneer. Це було під час нашої зустрічі у Вінниці, і ми якраз обговорювали всі подробиці співпраці. І навіть через деякий час, мені телефонують, щоб запитати чи все гаразд. Якщо виникають якісь питання, то до мене одразу звертаються: «А може запитаємо в Payoneer?». Це своєрідна спілка ІТ-підприємців.

До речі, UA Tech Network і Payoneer готували афтепаті для ІТ-арени. Це велика подія. Вийшло все дуже круто.

Чи можете ви поділитися вашими планами щодо майбутнього розвитку та як Payoneer вписується в ці плани?

Зростання — це якщо зовсім лаконічно. (посміхається) Що я маю на увазі? Це, по-перше, розширення клієнтської бази, посилення позицій на ринку, щоб ми могли обігнати провідних гравців. Тобто, ми хочемо максимально посилити свій вплив у обраній ніші. Payoneer вписується, як основна платіжна система, яка буде нам допомагати вирішувати питання грошей.

Дисклеймер

Цей документ не є запрошенням або вимогою до участі в платіжних послугах Payoneer Inc. чи її афілійованих осіб у юрисдикціях, де це не дозволено законом. Доступність продуктів і послуг залежить від відповідності клієнта та може відрізнятися за регіонами.

Інформація носить загальний характер і не є юридичною консультацією. Ми прагнемо точності, але не гарантуємо повноти чи відповідності інформації. Payoneer Inc. та її афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-які втрати чи збитки, пов’язані з використанням цього документа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони

Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs

«Чорні лебеді» 2025: події, які можуть змінити світ