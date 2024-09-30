Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис.

Українські стартапи показують стійкість попри війну та економічні труднощі, розробляючи технології для відбудови країни. Google визнає їхню роль у цій непростій справі та підтримує зусилля

Про це зазначається в офіційному блозі Google Україна.

«У червні ми оголосили про першу групу отримувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у 2024 році. Запущений у партнерстві з першим і найбільшим акселератором в Україні 1991, Фонд у розмірі $10 млн надає фінансування та менторську та продуктову підтримку Google українським технологічним компаніям, заснованим українцями. Сьогодні у Львові ми раді оголосити імена нових 24 отримувачів програми», — йдеться у матеріалі.

Як написали представники Google, ці стартапи не лише створюють нові робочі місця у традиційних секторах, але й використовують технології для вирішення унікальних задач, спричинених російською агресією. Перед обличчям викликів ці українські підприємці демонструють надзвичайну стійкість, розробляючи рішення, які сприяють захисту та відновленню країни:

Ability.ai : маркетингова платформа на основі ШІ-агентів;

: маркетингова платформа на основі ШІ-агентів; Artellence : ШІ-технології для вирішення завдань розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел;

: ШІ-технології для вирішення завдань розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел; Claspo : платформа, яка дозволяє створювати користувацькі віджети, попапи для вебсайтів та вбудовані форми;

: платформа, яка дозволяє створювати користувацькі віджети, попапи для вебсайтів та вбудовані форми; Connective.one : платформа клієнтської підтримки та продажів з комунікативним ШІ для великих та середніх бізнесів;

: платформа клієнтської підтримки та продажів з комунікативним ШІ для великих та середніх бізнесів; CONSOLID.AI : платформа для ефективної логістики ланцюгів постачання на основі ШІ;

: платформа для ефективної логістики ланцюгів постачання на основі ШІ; Elomia Health : чат-бот на основі ШІ, що надає доступну підтримку психічного здоров’я;

: чат-бот на основі ШІ, що надає доступну підтримку психічного здоров’я; Finmap : платформа управлінського обліку для власників бізнесу;

: платформа управлінського обліку для власників бізнесу; Hideez : безпарольні рішення для ідентифікації працівників, що поєднують цифровий і фізичний доступ;

: безпарольні рішення для ідентифікації працівників, що поєднують цифровий і фізичний доступ; INPUT SOFT : вебплатформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній;

: вебплатформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній; Jetbeep : постачальник технології автономних поштових скриньок та оператор відкритих мереж автономних поштоматів;

: постачальник технології автономних поштових скриньок та оператор відкритих мереж автономних поштоматів; JustSpeak AI : ШІ-репетитор з англійської мови;

: ШІ-репетитор з англійської мови; LetsData : ШІ-рішення, яке захищає компанії та уряди від інформаційних операцій та дезінформації;

: ШІ-рішення, яке захищає компанії та уряди від інформаційних операцій та дезінформації; Mantis Analytics : платформа на основі ШІ, що працює в режимі реального часу, для моніторингу та аналізу інформації з медіа та соціальних мереж;

: платформа на основі ШІ, що працює в режимі реального часу, для моніторингу та аналізу інформації з медіа та соціальних мереж; Medvoice : освітня платформа для медичних працівників;

: освітня платформа для медичних працівників; Mssg.me : конструктор мобільних вебсайтів;

: конструктор мобільних вебсайтів; Noty.ai : ШІ-асистент для управління завданнями для працівників інтелектуальної сфери;

: ШІ-асистент для управління завданнями для працівників інтелектуальної сфери; obimy : додаток для взаємодії, який дозволяє людям відчувати себе ближчими та залишатися емоційно пов’язаними;

: додаток для взаємодії, який дозволяє людям відчувати себе ближчими та залишатися емоційно пов’язаними; Osavul : платформа на основі ШI для аналізу інформаційних загроз;

: платформа на основі ШI для аналізу інформаційних загроз; Pibox : універсальний сервіс для спільної роботи над аудіо, відео та креативним контентом;

: універсальний сервіс для спільної роботи над аудіо, відео та креативним контентом; PROFEED : система на основі ШІ для управління годівлею для тваринництва та підвищення ефективності ферм;

: система на основі ШІ для управління годівлею для тваринництва та підвищення ефективності ферм; Revisior : рішення для збору та аналізу відгуків клієнтів з опитувань, електронних листів та соціальних мереж;

: рішення для збору та аналізу відгуків клієнтів з опитувань, електронних листів та соціальних мереж; S.Lab : екологічне біорозкладне пакування в промислових масштабах;

: екологічне біорозкладне пакування в промислових масштабах; Traces AI : генеративний штучний інтелект для аналізу відео в сфері безпеки;

: генеративний штучний інтелект для аналізу відео в сфері безпеки; Verba: застосунок для генерації субтитрів на основі ШІ.

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Метт Бріттін, президент Google EMEA, наголосив, що кожен стартап отримає до $100 тис. у вигляді бездольового фінансування, а також менторську та продуктову підтримку від Google. Ці ресурси мають на меті допомогти їм розвивати компанії та закласти основу для післявоєнного економічного відновлення. Стартапи також мають право на отримання додаткових $350 тис. кредитів Google Cloud, щоб допомогти своїм командам ефективно масштабувати операції.

«Заявки на наступний набір вже відкриті, і я закликаю українські стартапи подавати заявки на нашому вебсайті до 17 листопада 2024 року», — написав Метт Бріттін.

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