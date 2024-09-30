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Google оголосив про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис.

30.09.2024 9:40
Микола Деркач
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Українські стартапи показують стійкість попри війну та економічні труднощі, розробляючи технології для відбудови країни. Google визнає їхню роль у цій непростій справі та підтримує зусилля

Google оголосила про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис.

Google оголосила про гранти для 24 українських стартапів: хто отримає $100 тис. Фото: pixabay.com, pngwing.com, wikipedia.org

Про це зазначається в офіційному блозі Google Україна.

«У червні ми оголосили про першу групу отримувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у 2024 році. Запущений у партнерстві з першим і найбільшим акселератором в Україні 1991, Фонд у розмірі $10 млн надає фінансування та менторську та продуктову підтримку Google українським технологічним компаніям, заснованим українцями. Сьогодні у Львові ми раді оголосити імена нових 24 отримувачів програми», — йдеться у матеріалі.

Як написали представники Google, ці стартапи не лише створюють нові робочі місця у традиційних секторах, але й використовують технології для вирішення унікальних задач, спричинених російською агресією. Перед обличчям викликів ці українські підприємці демонструють надзвичайну стійкість, розробляючи рішення, які сприяють захисту та відновленню країни:

  • Ability.ai: маркетингова платформа на основі ШІ-агентів;
  • Artellence: ШІ-технології для вирішення завдань розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел;
  • Claspo: платформа, яка дозволяє створювати користувацькі віджети, попапи для вебсайтів та вбудовані форми;
  • Connective.one: платформа клієнтської підтримки та продажів з комунікативним ШІ для великих та середніх бізнесів;
  • CONSOLID.AI: платформа для ефективної логістики ланцюгів постачання на основі ШІ;
  • Elomia Health: чат-бот на основі ШІ, що надає доступну підтримку психічного здоров’я;
  • Finmap: платформа управлінського обліку для власників бізнесу;
  • Hideez: безпарольні рішення для ідентифікації працівників, що поєднують цифровий і фізичний доступ;
  • INPUT SOFT: вебплатформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній;
  • Jetbeep: постачальник технології автономних поштових скриньок та оператор відкритих мереж автономних поштоматів;
  • JustSpeak AI: ШІ-репетитор з англійської мови;
  • LetsData: ШІ-рішення, яке захищає компанії та уряди від інформаційних операцій та дезінформації;
  • Mantis Analytics: платформа на основі ШІ, що працює в режимі реального часу, для моніторингу та аналізу інформації з медіа та соціальних мереж;
  • Medvoice: освітня платформа для медичних працівників;
  • Mssg.me: конструктор мобільних вебсайтів;
  • Noty.ai: ШІ-асистент для управління завданнями для працівників інтелектуальної сфери;
  • obimy: додаток для взаємодії, який дозволяє людям відчувати себе ближчими та залишатися емоційно пов’язаними;
  • Osavul: платформа на основі ШI для аналізу інформаційних загроз;
  • Pibox: універсальний сервіс для спільної роботи над аудіо, відео та креативним контентом;
  • PROFEED: система на основі ШІ для управління годівлею для тваринництва та підвищення ефективності ферм;
  • Revisior: рішення для збору та аналізу відгуків клієнтів з опитувань, електронних листів та соціальних мереж;
  • S.Lab: екологічне біорозкладне пакування в промислових масштабах;
  • Traces AI: генеративний штучний інтелект для аналізу відео в сфері безпеки;
  • Verba: застосунок для генерації субтитрів на основі ШІ.

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Метт Бріттін, президент Google EMEA, наголосив, що кожен стартап отримає до $100 тис. у вигляді бездольового фінансування, а також менторську та продуктову підтримку від Google. Ці ресурси мають на меті допомогти їм розвивати компанії та закласти основу для післявоєнного економічного відновлення. Стартапи також мають право на отримання додаткових $350 тис. кредитів Google Cloud, щоб допомогти своїм командам ефективно масштабувати операції.

«Заявки на наступний набір вже відкриті, і я закликаю українські стартапи подавати заявки на нашому вебсайті до 17 листопада 2024 року», — написав Метт Бріттін.

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Рубрики: СтартапиGoogleВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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