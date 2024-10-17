Brave1 витратив $8 млн державних коштів на фінансування стартапів

Brave1 допомагає стартапам залучати гранти, отримувати експертизу та визначати напрям, у якому треба рухатися, зважаючи на потреби фронту

Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 залучив $8 млн державних коштів з моменту свого запуску у 2023 році.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Brave1 вже допоміг фінансуванню понад 2800 проєктів. Кластер був заснований спільно Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей та Міністерством економіки.

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Із загальної суми було профінансовано різні оборонні розробки: дрони, роботи, РЕБ. А зараз кластер надає кошти вже і на ракети.

«Ми будуємо Кремнієву долину в напрямі defence tech, підприємницький дух, а відкритий ринок дають поштовх швидкому розвитку», — зазначає Федоров.

За його словами, іноземні інвестори зацікавлені в тому, щоб залучати кошти в український defence tech. Щоб виробники знайомились з потенційними партнерами, Brave1 постійно проводить інвестиційні саміти.

Нагадаємо, Brave1 розпочав приймання заявок на оновлену грантову програму. Головна зміна — збільшення суми грантів на розвиток defense tech-інновацій.

Відтепер українські розробники можуть отримати 4 млн та 8 млн грн на розвиток оборонних технологій. Водночас Brave1 продовжує видавати й гранти в розмірі 500 тис., 1 та 2 млн грн.

Грантові кошти переможці програми можуть витратити на закупівлю обладнання та комплектуючих, R&D і розвиток власного продукту.

Також ми писали, що завершено першу програму для українських mil-tech стартапів від акселератора MITS та American University Kyiv, в рамках якої було залучено інвестиції.

Учасники програми — стартапи, що розробляють військові інноваційні технологічні рішення — отримали по $200 000 інвестицій. Пряма інвестиція MITS в кожного з учасників програми – $100 000. Ще у $100 000 в MITS оцінили свою експертизу, надану у партнерстві з American University Kyiv.

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