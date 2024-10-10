«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою

Розвиток українського малого та середнього бізнесу вже багато років є пріоритетною задачею Google. Щоб дізнатися, які компанія реалізовує ініціативи та запроваджує програми, а також які плани має на майбутнє, PaySpace Magazine взяли інтерв’ю в Ореста Бавди, координатора Startup програм Google Україна

Які основні можливості Google надає для розвитку українських бізнесів та стартапів у поточних умовах? Чи є спеціальні програми підтримки, орієнтовані на Україну?

Підтримка українського бізнесу та стартапів була одним із пріоритетів Google в Україні ще задовго повномасштабного вторгнення. Ми віримо, що стабільність та розвиток малого та середнього бізнесу є важливими елементами довгострокового економічного успіху України. Тому ми продовжуємо займатися поширенням цифрових навичок, навчанням основ просування в диджиталі, засадам кібербезпеки та основам експорту. Наразі наша мета — активно ділитися тією експертизою, яка у нас є.

З початком вторгнення кількість загроз для малого та середнього бізнесу лише зросла: втрата клієнтів, втрата ринків збуту, відключення електроенергії, виклики кібербезпеки тощо. Тому ми почали ще активніше працювати у цьому напрямку та реагувати на нові виклики. Наша остання ініціатива — велика кампанія Google для бізнесу, яку ми запустили у березні цього року за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Кампанія складається з трьох безкоштовних навчальних онлайн-програм: програма для малих бізнесів, програма для середніх бізнесів-експортерів та програма про основи кібербезпеки, вони доступні для перегляду онлайн.

Окрім програм для бізнесів, у нас також є індивідуальні пропозиції для здобуття нових навичок та професійного розвитку. Усі наші навчальні ініціативи та програми ви можете знайти на освітньому хабі Google Знання, який ми постійно оновлюємо та розширюємо. У розділі робота ми зібрали ресурси як для професійного розвитку, так і для розвитку бізнесу.

Чи планує Google запровадити нові технологічні інструменти або ініціативи для українських стартапів, особливо у сфері фінтех? Чи пропонує Google фінансову підтримку або гранти для українських стартапів, які працюють над інноваційними рішеннями у різних сферах, включаючи фінтех?

Звичайно. Google — це велика технологічна компанія, але колись ми теж були невеликим стартапом. Тому як ніхто розуміємо проблеми, з якими стикнулися українські технологічні компанії.

Через шість тижнів після початку повномасштабного вторгнення генеральний директор Google Сундар Пічаї зустрівся з українськими засновниками у Варшаві, щоб започаткувати Фонд підтримки Google для стартапів в Україні на 5 мільйонів доларів. Він був вражений їхньою стійкістю — від тих, хто тримав компанії на плаву в найважчі часи, до тих, хто змінив або відкрив новий бізнес у відповідь на серйозні потреби.

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Перший етап фінансування у розмірі $5 млн допоміг 58 стартапам не лише вижити у важкі часи, а й залучити $15,8 млн подальшого фінансування, допомогли забезпечити зростання доходу на 100% та значно збільшити кількість робочих місць, незважаючи на війну та труднощі, з якими вони зіткнулися. Серед них є компанії, які використовують штучний інтелект для вирішення соціальних проблем, такі як Skyworker.ai та Mindly, а декілька отримали визнання з боку всесвітних експертів, наприклад, Zeely, засновники якої потрапили до списку Forbes Європа 30 до 30.

Але з того часу зʼявилося багато нових проєктів та команд, які могли отримати користь від підтримки. Тож рівно через два роки, у лютому 2024, ми оголосили, що фонд подвоїться — цього разу він становить $10 млн і спрямований на підтримку близько 100 стартапів. У червні ми оголосили перших 9 отримувачів. А буквально нещодавно, в кінці вересня, у Львові оголосили наступні 24.

Як і минулого разу, відібрані компанії отримають не лише фінансову підтримку до $100 тис., а й менторські консультації від експертів Google, а також кредити Google Cloud на суму до $350 тис. Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни.

Як Google оцінює розвиток фінтех-екосистеми в Україні? Які ключові можливості ви бачите для інтеграції Google Pay та інших фінансових сервісів у місцеві платформи?

Я особисто пишаюся сферою платежів. Важко повірити, що пройшло вже 7 років із запуску Google Pay в Україні, який поклав початок буму мобільних платежів. Памʼятаю, коли я тестував оплату смартфоном до офіційного запуску, на мене дивились як на інопланетянина, а в одному з магазинів касирка навіть не хотіла відпускати, поки на 100% не переконалась, що оплата таки пройшла.

Але сьогодні цим вже нікого не здивуєш. Картки більшості банків доступні для оплат з телефону у магазинах. Більшість популярних веб-сайтів приймають платежі через Google Pay online. Українці з легкістю та впевненістю опанували цю технологію і зараз Україна в лідерах за кількістю користувачів в Європі та й глобально у світі.

І з одного боку — це велика робота та зусилля усіх учасників ринку — платіжних систем, банків, процесорів та бізнесу — зробити так, щоб цей сервіс став доступний і розповсюджений. Щоб він став зручнішим за користування готівкою. А з іншого — самих українців, які демонструють неабияку відкритість та швидкість прийняття нових технологій. Скажу відверто, що тих результатів, які показала і продовжує показувати Україна, не очікував ніхто в компанії, навіть ми в українському офісі.

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Чи є конкретні програми навчання та сертифікації для українських підприємців та розробників, що дозволять їм максимально ефективно використовувати екосистему Google для розвитку своїх стартапів?

Звичайно. Як я вже згадував, наші навчальні програми можна знайти на освітньому хабі Google Знання, у розділі «Робота». Ми пропонуємо досить широкий набір курсів, які передбачають сертифікацію. Починаючи від базових курсів англійською мовою про основи використання якихось конкретних продуктів (як-от Google Ads,Google Analytics, Google Workspace і т.д.). До більш поглиблених курсів, які ми розробили українською мовою спеціально для українців із залученням локальних експертів.

У першу чергу, мова про курс «Розвивайте карʼєру з Google Cloud». Під час програми учасники отримають теоретичні знання про хмарні технології та практичний досвід створення невеликих проєктів на основі штучного інтелекту. Програма триває з 2022 року і от нещодавно розпочався новий потік.

Також для українських розробників ми запустили безкоштовний онлайн-курс «Machine Learning Bootcamp», який є частиною глобальної ініціативи, щоб допомогти їм отримати теоретичні та практичні знання із ML (machine learning — машинного навчання) для полегшення пошуку роботи.

Нашою метою було надати практичну підтримку людям у цей складний час. Комусь — допомогти отримати нові знання та знайти роботу в новій сфері. А комусь — посилити навички та отримати підвищення чи просто відволіктися, витрачаючи час з користю і навчаючись чомусь новому. У 2023 році ми запустили рекламну кампанію освітнього хабу Google Знання. У серії коротких роликів ми зібрали історії людей, які проходили наші курси, а ключовим інсайтом стало те, що ми хотіли надихнути людей продовжувати вчитись і знаходити нові можливості.

Як Google співпрацює з українськими компаніями у сфері штучного інтелекту та машинного навчання? Які проєкти вже реалізовані або плануються у цьому напрямку?

Штучний інтелект — один з пріоритетів компанії, як глобально, так і в Україні. Як тільки тема ШІ почала набувати розголосу — ми одразу почали думати над тим, щоб у першу чергу запропонувати щось українським користувачам. І вже у травні 2023 року ми запустили курс Основи АІ аби допомогти українцям як і з досвідом у технічних спеціальностях, так і без досвіду, здобути практичні навички використання ШІ та машинного навчання та отримати можливість застосовувати їх одразу під час навчання.

Це був і залишається перший справді масовий курс про основи штучного інтелекту доступний українською мовою. Більшість програм, які ми запускаємо зараз з різних тем, розповідають також і про використання ШІ. Загалом освітні програми з теми AI з нами пройшли вже більше 100 тисяч людей. Ми дуже пишаємось цією цифрою. Це вкотре підкреслює відкритість та інтерес українців до нових технологій.

Якщо ж говорити конкретно про стартапи, то в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, ми в першу чергу звертаємо увагу на компанії, які використовують ШІ у своїх продуктах. Сфери застосування ШІ досить широкі і компанії використовують технології не лише в традиційних сферах, а й для вирішення унікальних викликів, спричинених російською агресією.

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Наприклад, в межах останньої когорти переможців є багато стартапів, які використовують ШІ для боротьби з дезінформацією та інформаційними атаками. Або ж для аналізу відео у сфері безпеки або для управління тваринництвом та підвищення ефективності ферм.

У рамках цієї програми ми будемо надавати стартапам всебічну підтримку та експертизу наших ШІ спеціалістів, щоб вони мали змогу і надалі розвивати та вдосконалювати свої продукти.

Крім того, цього року ми запрошували всі українські стартапи на дві когорти Startup School: Gen AI англійською мовою у межах глобальної програми для стартапів.

Які надалі плани у Google щодо інвестицій в розвиток української стартап-екосистеми, зокрема у фінансовий сектор? Які кроки для цього можуть бути зроблені найближчим часом?

Поки що ми сфокусовані на Фонді підтримки Google для стартапів в Україні. Ми вже відібрали та оголосили 33 стартапи у 2024. У наступному році плануємо оголосити решту стартапів. Подача заявок на наступні когорти, до речі, відкрита до 17 листопада 2024 року.

Паралельно з відбором нових отримувачів, ми активно працюватимемо з тими, кого ми вже оголосили. Будемо надавати підтримку з хмарними рішеннями, допомагати з продуктовою експертизою та менторством. Роботи дуже багато, оскільки лише станом на сьогодні ми отримали більше 1000 заявок і провели більше 200 інтервʼю. Але коли ти оголошуєш засновникам, що вони стали переможцями та були прийняті до програми — все інше відходить на другий план і ти розумієш, що робиш щось справді важливе.

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