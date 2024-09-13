Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш

L’Oréal Startup Hub надає українським стартапам унікальну можливість долучитися до глобальної екосистеми інновацій у сфері краси. У цьому інтерв’ю представниця L’Oréal Україна, розповідає про ключові критерії відбору стартапів для участі в програмі, менторську підтримку стартапів, можливості для залучення інвесторів і розвиток проєктів на міжнародному рівні. Поговоримо, як L’Oréal інтегрує інноваційні рішення у свої бізнес-процеси, та які ще перспективи співпраці відкриваються для фіналістів

Які основні критерії відбору українських стартапів для участі в програмі L’Oréal Startup Hub? Чи є особливі вимоги щодо технологічної частини?

Основні критерії відбору українських стартапів для участі в програмі L’Oréal Startup Hub охоплюють широкий спектр факторів, що відображають комплексний підхід компанії до інновацій. Ключовим аспектом є здатність стартапу запропонувати рішення, які безпосередньо впливають на діяльність L’Oréal та ефективно розв’язувазують важливі питання компанії.

Надійність, інноваційність, масштабованість та відповідність принципам сталого розвитку є не менш важливими критеріями. Оцінюючи проєкти, ми ретельно аналізуємо життєздатність ідеї та потенціал її реалізації. Особлива увага приділяється ступеню інноваційності та оригінальності концепції, її потенціалу для розв’язання актуальних проблем галузі. Крім того, ми розглядаємо, наскільки запропонована модель може сприяти зростанню брендів і ринків.

У контексті сталого розвитку, L’Oréal шукає проєкти, які демонструють екологічну відповідальність, позитивний соціальний вплив та етичний підхід до ведення бізнесу. Це відображає глобальну стратегію компанії щодо сталого розвитку та інновацій.

Презентаційні навички команди стартапу також є важливим фактором. Ми оцінюємо структурованість презентації ідеї та здатність учасників чітко та переконливо відповідати на уточнюючі запитання. Це демонструє не лише глибину розуміння власного проєкту, але й потенціал команди ефективно комунікувати свої ідеї різним аудиторіям.

Щодо технологічної частини, L’Oréal виявляє особливий інтерес до інновацій, здатних трансформувати індустрію краси.

Програма L’Oréal Startup Hub шукає проєкти, які не лише пропонують інноваційні технологічні рішення, але й демонструють потенціал для створення реальної цінності в індустрії краси, відповідаючи при цьому високим стандартам сталого розвитку та етичного бізнесу.

Як L’Oréal планує інтегрувати інновації учасників програми у свій бізнес? Чи є можливість для стартапів співпрацювати з вами?

L’Oréal має комплексний підхід до інтеграції інновацій учасників програми у свій бізнес, створюючи широкі можливості для взаємовигідної співпраці зі стартапами. Наша стратегія спрямована на формування екосистеми, де інноваційні рішення стартапів можуть суттєво посилити позиції L’Oréal на ринку, в той час, як наш глобальний досвід, ресурси та експертиза стають потужним каталізатором для росту та розвитку молодих компаній.

Протягом програми ми забезпечуємо учасникам глибоке занурення у діяльність L’Oréal, знайомлячи їх з нашими поточними інноваційними проєктами, технологічними рішеннями та процесами впровадження нових розробок. Це дозволяє стартапам краще зрозуміти потреби та можливості співпраці з глобальним лідером індустрії краси.

Надалі стартапи, які стануть фіналістами, потенційно можуть долучитися до співпраці з компанією L’Oréal Україна.

Ми прагнемо, щоб ця співпраця стала потужним імпульсом для інновацій у beauty-індустрії, одночасно відкриваючи нові горизонти як для L’Oréal, так і для талановитих українських стартапів. Наша мета – не просто знайти цікаві рішення, а створити стійку екосистему інновацій, яка буде драйвером розвитку всієї галузі.

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Чи плануєте ви залучати до програми фінтех-стартапи, які можуть запропонувати рішення для платежів або управління фінансами у сфері beauty tech?

До участі в програмі запрошуються стартапи, що розвивають власні рішення у сферах технологій краси, сталого розвитку, ментального здоров’я, логістики та розвитку штучного інтелекту.

Які можливості щодо інвесторів відкриває програма L’Oréal Startup Hub? Як буде організовано комʼюніті з фінансовими партнерами для стартапів?

В рамках програми ми прагнемо створити платформу для стартапів, де за підтримки менторів та доступу до міжнародної експертизи, фаундери зможуть переосмислити свої рішення та підходи до розвитку.

Кожен етап спрямований на надання нових можливостей стартапам та стимулювання їх подальшого росту в своїх сферах, подолання перешкод та подальшого залучення зовнішнього фінансування. Фіналісти програми також отримають можливість співпраці зі світовим лідером бьюті-сегмент та отримають популяризацію свого продукту у світі.

Як проходить менторська підтримка для стартапів у рамках програми?

Ми відбираємо експертів з компанії L’Oréal та зовнішніх експертів, які будуть надавати персональні консультації та відстежувати прогрес стартапів під час всієї програми. Окрім менторських сесій, на фіналістів чекає насичена освітня частина – рекомендації від міжнародних експертів, воркшопи від провідних фахівців, а також лекції з різних аспектів розвитку бізнесу. Учасники також матимуть можливості для нетворкінгу, знайомства з потенційними партнерами та інвесторами. Програма включає практичні завдання, спрямовані на вдосконалення бізнес-моделей та підготовку ефективних пітчів. Експерти L’Oréal надаватимуть галузеву експертизу, зокрема щодо beauty-індустрії та інновацій у цій сфері. Регулярні фідбек-сесії допоможуть оцінювати прогрес та корегувати напрямок розвитку стартапів.

Які найбільші інновації у сфері beauty tech ви бачите? Як українські стартапи можуть зробити свій внесок у розвиток цього напрямку?

Beauty tech охоплює широкий спектр технологій, які виходять за межі традиційного розуміння косметики. Beauty tech – це комплексний підхід до краси, який включає технології, які ми використовуємо в повсякденному житті, адже краса – це наша щоденна необхідність. Ми прагнемо детальніше познайомитися з ринком стартапів України, особливо в напрямках ментального здоров’я, впровадження ШІ, логістики та сталого розвитку. Це відкриває широкі можливості для українських інноваторів запропонувати свої унікальні рішення та технології, які можуть трансформувати індустрію краси та зробити її більш інклюзивною, сталою та технологічно просунутою.

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Які ключові переваги для стартапів участі у програмі? Перелічіть чи підсумуйте?

Програма L’Oréal Startup Hub пропонує учасникам унікальний комплекс переваг, спрямованих на прискорення розвитку та успіху інноваційних проєктів.

Одним з основних елементів програми є персоналізоване менторство від провідних експертів індустрії, яке допоможе стартапам вдосконалити свої бізнес-моделі та стратегії. Учасники отримають експертні коментарі, які допоможуть критично оцінити свої проєкти та визначити нові напрямки для розвитку.

Важливою частиною програми є участь у Pitch Day – це можливість презентувати свої ідеї перед аудиторією інвесторів та лідерів індустрії. Крім того, стартапи отримують ексклюзивний доступ до передових технологій L’Oréal, що відкриє нові горизонти для інновацій та розробок.

Програма також надає суттєву підтримку в критично важливому аспекті розвитку стартапів – залученні інвестицій. Учасники отримають експертну допомогу у підготовці до переговорів з інвесторами та презентації своїх проєктів.

L’Oréal Startup Hub також створює унікальне середовище для професійного нетворкінгу, де учасники можуть встановити цінні зв’язки з лідерами індустрії, потенційними партнерами та інвесторами. Проте, найголовнішою перевагою участі у програмі L’Oréal Startup Hub – можливість співпраці зі світовим лідером бьюті-сегменту)L’Oréal Україна та популяризацію свого продукту у світі.

Як відбуватиметься онлайн-етап відбору та яка роль воркшопів і менторських сесій у підготовці стартапів до фіналу?

Онлайн етап відбору L’Oréal Startup Hub, зокрема півфінал, проходитиме у форматі Pitch Day, де стартапи презентуватимуть свої рішення експертам. Організатори та експерти відберуть 10 півфіналістів, які 30 вересня візьмуть участь у Pitch Day. На цьому етапі експерти L’Oréal разом із запрошеними фахівцями з інших компаній оберуть 5 найперспективніших стартапів, які стануть фіналістами програми. Процес підготовки до фіналу включає серію тематичних онлайн-воркшопів, що охоплюють ключові аспекти розвитку стартапу: від створення ефективних презентацій до фінансового моделювання та стратегій виходу на ринок.

Особлива увага приділяється індивідуальним менторським сесіям, де кожен учасник отримує персоналізовану підтримку та поради щодо вдосконалення свого проєкту. Важливим аспектом програми є також розширення бізнес-можливостей для учасників, включаючи знайомство з потенційними партнерами та обговорення можливостей інтеграції інноваційних рішень у бізнес-процеси L’Oréal. Ми активно працюємо над покращенням формату менторських сесій, підвищенням їх ефективності, впізнаваності в медіапросторі та розширення бізнес-перспектив, що в кінцевому підсумку сприятиме успіху стартапів не лише в рамках програми, але й на глобальному ринку.

Чи може ця платформа стати міжнародним мостом для українських стартапів?

L’Oréal Startup Hub вже зараз виступає потужним міжнародним мостом для українських стартапів. Ми залучаємо не лише українських фахівців, але й експертів з міжнародних офісів L’Oréal, які ділитимуться своєю важливою експертизою у сфері інновацій, стартапів та передових технологій. Важливо розуміти, що нинішня програма – це лише початок нашої довгострокової співпраці. Ми маємо амбітні плани щодо розширення можливостей та масштабування ініціативи, прагнучи не лише підтримувати, але й надихати українських інноваторів.

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