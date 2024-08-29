«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв’ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком

Засновник CEO Центру інновацій та підприємництва INNOV8 та венчурної програми Mission Possible, розповідає про те, як його команда допомагає українським стартапам рости і виходити на міжнародні ринки та як Mission Possible готує стартапи на ранніх стадіях розвитку та майбутніх підприємців, надаючи необхідні знання та можливості для залучення інвестицій. Поговоримо і про важливість менторської підтримки та спільноти, яка стає невід’ємною частиною успіху молодих технологічних компаній

Як ви оцінюєте поточний стан технологічної екосистеми в Києві та Україні загалом? Які перспективи ви бачите на майбутнє?

Якщо подивитися на те, як екосистема розвивалася за останні 10 років, можна помітити значний прогрес. Я почав працювати в цій сфері у 2015 році, і з того часу екосистема стала значно зрілішою. Це видно з кількох аспектів. По-перше, збільшилася кількість стартапів загалом, а також кількість тих, які змогли залучити фінансування і працюють у найсильніших та найбільших екосистемах світу.

По-друге, ми бачимо багато стартапів, які пройшли через різні акселераційні програми. Це є свідченням того, що в Україні можна створити компанію, яка може конкурувати на світовому рівні. Наші стартапи, зокрема, беруть участь у програмах на кшталт Y Combinator та Techstars, що є ознакою того, що українські підприємці розуміють, як діяти у венчурній індустрії.

По-третє, з’явилося десятки, а можливо, навіть сотні технологічних компаній різного профілю: як стартапи, так і скейлапи, тобто ті, які вже починають зростати, і українські технологічні компанії, які досягли рівня сотень, а інколи й тисяч співробітників. Якщо дивитися на розвиток екосистеми за останні 10 років, можна сказати, що ми спостерігаємо шалене зростання. Ще один важливий аспект зрілості екосистеми – це те, що значна кількість людей, які зараз засновують стартапи, раніше вже працювали в інших стартапах. Це означає, що вони знайомі з культурою стартапів, розуміють ризики та переваги підприємницького шляху і вже мають досвід на різних позиціях, як-то продакт-менеджери, маркетологи чи інші ключові співробітники.

Однак на противагу цьому, звісно, стоїть велика війна, яка останні кілька років є серйозним викликом для екосистеми. Важливо розуміти, що чимало інвесторів не готові приймати ризики, якщо команда чи стартап базуються в Україні, особливо якщо технічний співзасновник, який володіє ключовими експертизами, залишається в країні. Це може стати червоним прапорцем для багатьох інвесторів. Великим викликом зараз є те, як забезпечити мобільність фаундерів і лідерів стартапів, щоб вони могли виїжджати до клієнтів та інвесторів, залучати фінансування або укладати важливі угоди. Це, безперечно, одне з найнагальніших питань, з яким ми стикаємося, і воно суттєво впливає на зростання стартапів.

Коли фаундери не мають можливості виїжджати на бізнес-зустрічі, це значною мірою обмежує їхні можливості для розвитку. Тому зараз ми зосереджуємо зусилля на тому, щоб стартапи могли ефективніше адаптуватися до цих викликів і продовжувати зростати, незважаючи на складні обставини.

Які критерії ви використовуєте для відбору стартапів та проектів, які отримують підтримку від INNOV8?

У нас є різні проєкти, і в кожному з них ми можемо мати дещо інший фокус на стартапах та загалом процес оцінювання. Десь підхід більш формальний, десь – менш формальний. Але в більшості випадків ми працюємо зі стартапами на дуже ранніх стадіях розвитку та умовними дрімерами, коли може бути тільки ідея, прототип або навіть перші продажі. Ми називаємо це ранньою стадією. На цьому етапі понад половину нашої оцінки складає команда. В деяких випадках, коли йдеться лише про ідею, команда може становити до 70% ваги в нашій оцінці. Ми розуміємо, що сильні підприємці знайдуть ринок, знайдуть можливості, і якщо у них є відповідний бекграунд, вони навчаться продавати свій продукт і зрозуміють потреби клієнтів. Тому на ранніх стадіях найважливішим для нас є команда фаундерів: наскільки вони залучені, чи працюють вони повний робочий день над своїм проєктом, і чи відповідають вони поняттям founder-market fit або founder-future fit, тобто наскільки ці люди здатні реалізувати цей проєкт саме зараз. Це формує нашу першу думку про стартап, а далі ми вже розглядаємо практичні кейси.

Ми аналізуємо, наскільки стартап розуміє своїх конкурентів, наскільки вони пропрацювали свій інсайт і наскільки великим є ринок, на якому вони планують працювати. Адже, коли ми говоримо про венчурні стартапи, щоб побудувати компанію-юнікорн вартістю в мільярд доларів, потрібно працювати на ринку, який апріорі є багатомільярдним. Якщо такий потенціал є, то стартап стає ще цікавішим для нас.

Розкажіть більше про програму Mission Possible та які результати ви очікуєте від першої когорти підприємців?

Наприкінціі травня ми провели демо-день для першої когорти, яку ми зібрали за півроку. У ньому взяли участь 20 підприємців, і ми працювали з ними офлайн у Києві, щоб надати їм потужний стартовий майданчик для швидкого розвитку та мінімізації помилок. Ми прагнули допомогти їм ефективніше рухатися до побудови успішних стартапів. Вважаємо, що програма Mission Possible є важливим першим кроком для підприємців, які згодом виходитимуть на глобальні ринки, залучатимуть інвестиції та знаходять клієнтів через участь у провідних міжнародних акселераційних програмах. Це те, чим венчурна програмадопомагає нашим підприємцям і стартапам.

Ми працюємо з двома основними аудиторіями в рамках програми Mission Possible. Перша аудиторія, яку ми називаємо Dreamers, проходить шлях «від мрійників до творців». Це люди, які приходять до нас з ідеєю. Вони можуть мати різний вік, досвід і походження: хтось працював у стартапах, хтось у креативних індустріях. Але їх об’єднує спільна місія – бажання створити продукт, який буде потрібен іншим людям або компаніям і за який вони будуть готові платити.

Друга аудиторія – це стартапи, тобто команди, які вже мають певний рівень формування, але все ще знаходяться на ранній стадії. Як правило, цим стартапам менше року, відтоді як вони почали працювати над проєктом. Вони можуть мати кілька співзасновників, прототипи, які вже можна побачити. Це стартапи на дуже ранній стадії, яким ми також раді допомогти. Наша загальна мета і амбіція – стати аналогом YC для Східної Європи, своєрідним “комбінатором” цього регіону. Це наша модель у багатьох сенсах. Ми вже маємо перші результати: один зі стартапів отримав грантове фінансування від Google у розмірі 100 тисяч доларів. Ще один стартап познайомився з бізнес-ангелом, отримав від нього інвестиції і зараз планує вихід на американський ринок. Інші стартапи виходять на платформу Product Hunt, збираючи все більше відгуків від клієнтів. Product Hunt – це платформа, де можна представити свій продукт спільноті підприємців, стартаперів та технологічних ентузіастів, які можуть стати його користувачами та клієнтами.

Є компанії, які вже почали продавати і отримувати перший дохід від партнерів як на українському, так і на міжнародному ринку. Наприклад, один зі стартапів, який прийшов на програму на дуже ранній стадії і ще не розумів, як правильно продавати свій продукт, за півроку зробив величезний прогрес і вже продав послуг на суму понад 100 тисяч доларів. Це для нас велике досягнення, адже ми бачимо, що змогли надати їм необхідні інструменти, знання та доступ до спільноти менторів, які зацікавлені в допомозі стартапам.

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Як вам вдалося залучити понад сто менторів та експертів ринку? Які переваги вони отримують від участі в цій програмі?

Цінність, яку надають нам ментори в рамках програми Mission Possible, значною мірою полягає у створенні спільноти. Це свідчить про зрілість нашої екосистеми, адже ще 5 років тому програма Mission Possible просто не могла б існувати. Ми тоді не мали достатньої кількості підприємців, стартапів та професіоналів, які могли б долучитися і щиро віддати свій час та експертизу для зростання стартапів. Зараз же ми маємо велику кількість людей, які з радістю допомагають молодим підприємцям на ранніх стадіях розвитку. Часто ментори кажуть, що шкодують, що такої програми не було раніше, адже вони настільки заряджені допомагати наступному поколінню стартапів в Україні, що ми маємо можливість залучити до програми найкращих професіоналів із провідних технологічних компаній та стартапів.

Серед наших менторів часто є засновники, керівники рівня C-level та професіонали з різних галузей. Ця спільнота стає однією з ключових цінностей для підприємців, які долучаються до програми. Протягом півроку вони мають змогу познайомитися з великою частиною української технологічної екосистеми, завдяки участі в бізнес-сніданках, воркшопах та нетворкінгах, які організовують наші ментори. За кілька місяців учасники програми не лише занурюються в індустрію, але й починають розуміти, до кого можна звертатися з певними питаннями або де шукати інвестиції, адже серед наших менторів також є багато представників інвестиційних фондів.

Багато з наших менторів — це наші давні друзі, з якими ми підтримуємо постійний зв’язок, тримаємо їх в курсі наших справ і звертаємося за рекомендаціями щодо потенційних нових менторів. Часто до нас надходять рекомендації про людей, які можуть стати чудовими менторами. Раніше на нашому сайті була форма для подання заявок, де будь-хто, незалежно від країни проживання, міг запропонувати свою кандидатуру. Ми ретельно переглядали профілі, мотивацію та додавали їх до нашого пулу менторів. Ми прагнемо підтримувати тісний зв’язок з тими, хто перебуває в Україні. Раз на кілька місяців організовуємо закриті нетворкінг-заходи, де наші ментори можуть поспілкуватися не тільки про роботу, а й обговорити новини, думки за келихом вина. Це допомагає створити більш людські стосунки в чудовій спільноті людей, об’єднаних метою розвивати екосистему не лише через їхні послуги, а й через їхні бізнеси та стартапи. Такий підхід ми намагаємося впроваджувати для підтримки менторів, і ми бачимо, що їм справді цікаво працювати з молодими підприємцями. Ментори усвідомлюють, що їхня продуктивність і досвід можуть допомогти іншим уникнути помилок, які вони самі робили, і краще розуміти, які кроки варто робити.

Це показує одну з найважливіших суперсил української екосистеми — згуртованість. Ми рідко чуємо відмову, коли запрошуємо когось стати ментором. Це свідчить про те, наскільки наша екосистема сьогодні єдина, готова підтримувати технологічний розвиток і з оптимізмом дивиться на майбутнє українських стартапів.

Які ключові успіхи стартапів, які отримали підтримку від INNOV8, ви могли б відзначити?

У нас є внутрішні та зовнішні критерії оцінки успішності стартапів. Серед внутрішніх критеріїв ми звертаємо увагу на те, щоб стартапи, які запускали свої продукти та прототипи в межах програми, активно просували їх до клієнтів і починали продажі. Це перший аспект. Другий аспект стосується зовнішніх критеріїв успішності, і тут ми фокусуємося на циклі фандрейзингу. У нас встановлено показник у 6 місяців після демо дня, щоб оцінити успіх стартапів у залученні інвестицій. Демо день у нас відбувся наприкінці травня, тому наступні 6 місяців — це період, коли ми будемо оцінювати, скільки стартапів успішно закрили інвестиційні раунди. Зрозуміло, що літо є досить пасивним сезоном, тому новини про закриття раундів та отримання інвестицій ми очікуємо ближче до кінця року. І, звісно, ми будемо ділитися цими досягненнями та анонсами.

Як ви бачите роль AI, AgriFood, HealthTech та MedTech у розвитку української економіки? Які конкретні можливості є для стартапів у цих сферах?

Це досить комплексне питання. Спершу хочу сказати кілька слів про AI, а потім перейду до більш конкретних вертикальних напрямків. На мою думку, штучний інтелект в Україні недооцінений. Ми говоримо про нього занадто мало і маємо недостатньо експертності в цій сфері. Потрібно більше розуміння того, як використовувати AI, які тренди існують, і хто взагалі займається цим напрямком. Штучний інтелект вже змінив світ так само, як свого часу це зробили інтернет, мікрочіпи або двигуни. Те, що я бачив у Кремнієвій долині, показує, що там зроблено величезну ставку на AI. Якщо ви зайдете в кав’ярню, готельний лобі чи стартап-акселератор, ви постійно почуєте розмови про штучний інтелект. Це величезний бум і можливість для побудови нових компаній. Наприклад, більше половини компаній, які пройшли через останній набір Y Combinator, були сфокусовані на AI. І хоча не всі вони будуть успішними, ті, хто зможе найкраще застосувати AI, зможуть створити нові величезні технологічні компанії.

Щодо України, я вважаю, що нам потрібно більше обговорювати AI, краще розуміти цю технологію і стимулювати створення стартапів, які використовують штучний інтелект для створення інноваційних рішень. Я великий прихильник цієї технології і переконаний, що вона вже змінює світ і буде продовжувати це робити в майбутньому.

Перейшовши до вертикальних напрямків, таких як AgriTech, AgriFoodTech, HealthTech, MedTech, можна сказати, що ці галузі мають величезний потенціал в Україні. Агроринок завжди був важливим, і ми повинні ще ефективніше вирішувати проблеми в цій сфері. Наприклад, компанія Esper Bionics, яка займається розробкою біонічних протезів, допомагає військовим і цивільним вести комфортніше життя, не зважаючи на травми. Однак український ринок досить малий для побудови великого бізнесу, тому стартапи, про які ми чуємо в міжнародних медіа, зазвичай оперують на глобальних ринках, таких як США, Латинська Америка або Європа. Це і обмеження, і перевага водночас, адже, як показує приклад Естонії, маленький ринок змушує компанії одразу орієнтуватися на міжнародні ринки, що може призвести до створення багатомільярдних компаній.

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Які поради ви могли б дати молодим підприємцям, які тільки починають свій шлях у сфері технологій та інновацій?

Є чотири основні поради. Перша — щодня вивчати англійську, робити маленькі кроки для того, щоб краще розуміти і спілкуватися. Це відкриє доступ до нових знань та знайомств. Друга — якщо вас цікавить стартап-середовище, використовуйте доступний контент. Існує безліч безкоштовних ресурсів, які ви можете вивчати вдома, у кав’ярні чи будь-де. Наприклад, на YouTube є багато освітніх каналів, що допоможуть зрозуміти, як працює ця індустрія.

Третя порада — шукати можливості. В Україні є багато програм, як навчальних, так і таких, що орієнтовані на результат. Програма Mission Possible також пропонує багато можливостей. Є безліч програм і інструментів, які варто досліджувати.

Четверта, і, напевно, найважливіша порада — почати діяти. Починайте спілкуватися з потенційними клієнтами, шукайте партнерів для запуску стартапу. Якщо ви вмієте програмувати, пишіть код, перетворюйте ідеї на реальність. Ставте перед собою мету щотижня робити невеликі кроки, щоб просуватися на шляху до створення стартапу та потенційно великої технологічної компанії.

Як ви плануєте продовжувати залучати інвестиції в українські стартапи? Чи є конкретні стратегії або проекти, на яких ви зосереджуєтесь?

Це завдання, над яким працює велика кількість стейкхолдерів. З нашого боку, наприклад, у межах одного з проєктів INNOV8 ми виділили 2 мільйони євро, частину з яких спрямували на підтримку перспективних українських стартапів. У рамках програми Mission Possible ми об’єднуємо локальних і міжнародних інвесторів, які беруть участь у демо-днях, слухають стартапи, і ми намагаємося забезпечити присутність значного обсягу капіталу, як в онлайн, так і в офлайн форматі. Існують також ініціативи, такі як Techosystem — спілка технологічних продуктових компаній України, яка відкрила венчурний комітет. Це комплексне питання, і для успішного розвитку такої системи інвестиційний ландшафт повинен відповідати амбіціям. Необхідно більше капіталу, особливо на різних стадіях, включаючи дуже ранні етапи розвитку.

Які нові ініціативи або проекти плануєте запустити найближчим часом для підтримки українських стартапів?

Зараз триває набір на другу когорту програми Mission Possible. Ми плануємо проводити дві когорти на рік для підприємців. Тому закликаємо всіх, хто цікавиться технологічним підприємництвом і має ідею, яку хоче реалізувати у вигляді технологічного стартапу, подавати заявки. Про нові напрямки проєктів ми будемо повідомляти, як тільки з’явиться можливість.

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